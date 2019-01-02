土团党区部领袖酝酿推翻赛沙迪 土团党青年团团长赛沙迪在土团大会上发表反对任人唯亲的言论惹怒部分区部领袖，不仅要他公开道歉，更酝酿推翻他。

（图：马新社）

（吉隆坡2日讯）土团党青年团团长赛沙迪在土团大会上发表反对任人唯亲的言论惹怒部分区部领袖，不仅要他公开道歉，更酝酿推翻他。

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据《前锋报》报道，赛沙迪在泄密讯息（leaked communications）中被指“处事不恭”，成了内部一些区部领袖的抨击对象。

其中一名区部主席直言，赛沙迪的言论让党难堪，因此他必须为此过失付出代价，即公开向土团党副主席阿都拉昔以及区部主席道歉。

"如果情况允许，我保证会动员，让整个国家推翻赛沙迪。”

另一位区部主席更愤怒地说，当下很想站起来，给傲慢的赛沙迪一巴掌。

此外，有者也抨击赛沙迪挑战区部主席的举动很过分，并直言赛沙迪管教下属无方。

“我倒是要看看，在没有资源的情况下，他（赛沙迪）要如何动员。”

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赛沙迪于12月30日在土团党大会总结时，炮轰阿都拉昔公开索讨政府合约，如同把巫统文化重新带入该党，并警告这将构成贪腐行为。

对此，阿都拉昔在总结环节致辞时，以不点名方式反击赛沙迪的建议“愚蠢”，指区部理应获得母体援助以更好地运作。

两者的言论也因此成了讨论课题。



