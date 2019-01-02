郭健平．金钱政治的破坏力 有人参政，真心付出，是想要出力为国家作出贡献；但是别有目的者，也是不少。如果政途一帆风顺，荷包也满满，所以政坛也是一些人想要更上一层楼的跳板。

有人参政，真心付出，是想要出力为国家作出贡献；但是别有目的者，也是不少。如果政途一帆风顺，荷包也满满，所以政坛也是一些人想要更上一层楼的跳板。

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这对2018年5月9日前的巫统尤为贴切。金钱在巫统里满天飞。很多人挤破头想进去巫统，小至支部主席一职，也要用金钱堆砌。巫统利用执政党的便利，可以发放工程及政府资源到区部层级，再由区部主席把工程发包给支部，大家环环相扣，谁也离不开谁。

这种黄金关系，看似牢固，可保政权无忧，但是获利的永远只是小圈子。党内不获区部主席或中央领袖关照的失意人士，就开始扯后腿。而老百姓看多了扯后腿，以及一些靠关系上位名利双收的人，开始反感厌恶，最后自己种下祸根，把政权毁掉拱手让人。

金钱政治的祸害，并没有因为巫统输掉政权而结束。输掉选举后，也输掉资源。虽然巫统还在玻璃市及彭亨执政，但这两个州并不是富裕的州属，要东山再起，习惯了左右逢源的巫统举步维艰。平常习惯了用钱可以解决的问题，现在变成没有钱解决不了问题。

许多巫统国州议员没有了拨款，很难为选民服务，开始想为自己找后路。巫统主席阿末扎希一直找机会要和希盟组成联合政府，愿望泡汤后，个别议员开始规划自己的跳槽计划，获得敦马创办的土团党接纳，又可以变成执政党一员。

金钱政治的祸害，不仅是人民的利益受损。更想不到的是，一个执政近61年的政党，可以在败选后，因为水喉被锁上了，连小本经营也做不到，委屈求全的要对手并购自己，连创党元老的尊严都丢掉了。

巫统的失意，除了是自身问题以外，也顺带摧毁了想要看到大马成功建立起两线制的希望。

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金钱政治，不只是会毁了人民，也会毁掉政党处理逆境的能力。

最近意气风发，看似慢慢会取代巫统的土团党在召开代表大会时，其副主席阿都拉昔在总结环节上，大言不惭的呼吁政党使用政府职权来分发资源与项目予区部主席，让他们可以用尽资源来赢得选举，让人不禁哗然。

更惊讶的是，现场代表还大声喝采，更是让我为希盟捏把冷汗。我为希盟捏把冷汗，而不是土团党，因为土团党是目前希盟成员党当中，最积极想要招揽巫统议员的政党。土团党想通过拉拢巫统议员快速壮大自己，但是如果将来成事后，没有本事控制巫统带来的“旧坏基因”渗透土团党，不止会迅速对土团党造成破坏，连带希盟的盟友也会一起跟着遭殃。

身为前选委会主席的阿都拉昔，最近还被委予重任领导选举改革委员会。以他多年来累积的选举专业知识，难道不知道他的言论是变相贪污及贿选？这样的人来领导选举改革，人民会怀疑其能力并不出奇。

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那些对阿都拉昔言论喝采的代表们，也会为巫统投机分子带来错误讯息。

土团党之前在党大会派发潮牌背包给中央代表，已经让人议论纷纷。如果土团党不尽快灭火，让人以为该党也是要以金钱当作燃料才能推动服务人民工作的政党，那么希盟的形象必定受损。长此下去，巫统2.0、国阵2.0很快就会出现。在国阵一蹶不振，希盟慢慢“凸槌”的情况下，难道大马人民又要等新的第三势力出来打救？