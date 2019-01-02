梳邦马青反对“废死”‧2小时收集400签名 “尤其在这个多元种族的国家，人们在思想和文化上都有所差异，死刑是绝对不能废除的，否则后果不堪设想。死刑能警惕和告诫各族人民，他们要犯案之前必须顾及后果。”

马青梳邦区团响应互爱之家的号召，在蒲种山庄商业区拉起反对“废除死刑”的横幅与收集到400人的签名。前排左七起为李奕渊、黄祖耀、曾祥耀、赵启兴与何国荣。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧蒲种1日讯）元旦伊始，马青梳邦区团在蒲种山庄（Puchong Jaya）商店、茶室与巴刹发动反对“废除死刑”签名运动，短短2小时内共收集到400个民众的签名。

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马青梳邦区团响应柔佛州居銮互爱之家号召，分两组人从上午8至10时，在上述地点展开上述运动。

赵启兴：死刑遏阻犯罪

马华梳邦区会主席赵启兴在新闻发布会上指出，他绝对反对废除死刑，因为社会罪案日益严重，匪徒的干案手法也越来越凶残，更何况毒品也会影响和危害国家的安全。

“尤其在这个多元种族的国家，人们在思想和文化上都有所差异，死刑是绝对不能废除的，否则后果不堪设想。死刑能警惕和告诫各族人民，他们要犯案之前必须顾及后果。”

让罪犯行动前有顾虑

他说，再加上街头示威活动也活跃，若发生情绪失控和暴动将会闹出人命，因此在“杀人偿命”下，死刑确实能发挥遏阻犯罪的功能。

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他以去年在雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤身亡的消拯员莫哈末阿迪及槟城巴刹一名男子疑欠债遭凶徒追杀割喉及胸中多刀毙命事件为例子，来支持其支持反对废死的观点。

他说，虽然阿迪的死因仍未查明，但死刑能起著告诫作用，尤其在多元种族国家，各种族都必须克制本身的行为，任何人要做出冲动的行为时，都必须思前想后，才不会引起种族骚动事件。

赵启兴（中）偕同何国荣（右）与曾祥辉，在新闻发布会上表明他们坚决反对废除死刑的观点与论述。

何国荣：至今已收集3万签名

马青梳邦区团团长何国荣指出，互爱之家号召的上述运动，获得雪州共19个区团响应，该非政府组织至今已收集到总共3万个签名。

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他说，这是马青梳邦区团继马青在班登与万宜举行上述运动后，在蒲种所展开的第三场运动，接下来两场已确定将陆续展开运动，是分别于1月6日与1月20日在双溪毛糯新村与大港举行。

他说，一旦雪州19个区团收集完所有签名，将于2月15日呈交给掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强。

曾祥辉：不解为何仓促落实

马华梳邦区会署理主席曾祥辉则说，他不解何以新政府要仓促否决死刑，并质疑是否有任何议程，才会导致该政策将在今年落实。

他认为，废除死刑只会让匪徒更肆无忌禅，并造成社会人心惶惶。

出席者包括马华梳邦区会副组织秘书李键芬、马青梳邦区团副团长卢立奇及马青大港区团署理团长李奕渊。