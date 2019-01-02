林方彪．政党如何筹措经费 倘若人民希望党政分离，执政党不使用国家资源经营政党，那么，政党该如何合法地筹措经费？

副首相旺阿兹莎曾公开表示，即使执政，公正党仍在大型活动公开筹款，以支应党内开销，绝不使用政府资源，当时说得大义凛然。如今，土团党副主席却公开要求，政党应提供区部支持和金援，以便服务人民，进而赢得下次大选。

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这项建议明显是仿效国阵昔日的陋规。政党领袖走后门取得合约或其他利益，以权谋私，以私害公，制造贪腐机会，以政治介入许多商业行为，破坏影响社会正常运作，也是许多人民唾弃国阵，期待变天的因素之一。

但改朝换代之后，部份党要仍期待沿用过去恶习，吃相未免太过难看。

吃相难看是一回事。但大家得面对，倘若人民希望党政分离，执政党不使用国家资源经营政党，那么，政党该如何合法地筹措经费？

政党犹如一家公司，办公室、水电、事务费、助理等等，在在需要经费。一般民主国家多以政治献金支应，倘若募款不顺利，显示支持度下降，党内高层可能要调整某些政策或提出新的方向，以便重新赢得民间支持。

募款是民主国的政党，测试支持度的重要指标。

即使是民主不尽理想的台湾，早已明文规定，政党的合法收入只有四项，党费、党员捐助、政治献金、政府补助款。蔡政府上台欲落实党政分离，清理国民党在威权时代占有的资产，但国民党为了捍卫党产，时不时抗争。无论如何，民进党始终未涉及商业活动，经费主要来源为党员捐助和政治献金。民进党的地方党部主委为党员直选，主委最重要的任务是拥有募款能力。

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许多民主国家都提供政党补助款，或公费选举，用意是促进参政权平等，否则政治可能沦为资产阶级的禁脔，一般人无力参与。惟以大马民情，目前不宜提出公款补助政党、政治人物的政策。

以大马现况来看，官方应宣誓推动党政分离，严禁执政党利用后门，私下将合约或其他利益，提供政党人士，以便壮大政党实力；但应鼓励政党以政治献金筹措经费，并将政治献金纳入规范，减少有心人以金钱操弄政治的弊端。

陋习确实不易扭转，但愿希盟政府勇于改革，斩断党政不分的纽带，且从纠正自己人做起。