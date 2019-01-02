播成龙电影没删色情镜头．电视台高层被炒 该国网民在社交媒体上发文讽刺IRIB“反应过激”。

（美国2日讯）伊朗基什岛地方电视台的台长和部份职员因播放中国功夫明星成龙的一部电影而被解雇，原因是电影中的“色情镜头”并未被删除。

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美国《纽约邮报》昨日报道说，这部被播放的成龙电影是2009年上映的《新宿事件》，由尔冬升执导，讲的是在日华人黑帮犯罪的故事，成龙饰演的男主角在电影中与一名妓女发生了性关系。尽管镜头中演员仅部份身体裸露，且只有几秒钟，但仍被伊朗政府主管部门判定违规。

在伊朗，男女间的身体接触被禁止在荧幕上出现，政府审查人员要求电视台做出整改，包括删除有关的“色情镜头”和男女调情情节、对不戴面纱女性及女性裸露领口和手臂的镜头特写、对警察和蓄须男性的负面描述等。

伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）的主管表示，将继续调查此事并惩罚责任人。

不过，一些伊朗网民在社交媒体上发文讽刺IRIB“反应过激”。他们说，上周德黑兰伊斯兰阿扎德大学发生车祸，导致10人死亡，尚未有任何官员因此被解职，“电视台只是播放了几秒钟的敏感镜头，电视台的员工就被解雇了”。