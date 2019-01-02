李昱龙．新年学会网络赚钱之道 如果你找不到今年的目标，我就大胆的帮你定一个：今年一定要学会一项新技能，然后从互联网上赚到第一分钱！

平平安安的进入2019年。先祝大家新年进步。去年的本地资讯工艺界，过得四平八稳，没有大惊喜，也没有大刺激。

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最值得网民开心的，也许就是政府强制电讯商把宽频网络服务的网速倍增，价格减半。不过，至今为止，降价是大概做到了八八九九，增速却还得看今年。尽管如此，宽频网络服务普及化，是发展中国家早就应该做的事，根本不应该为了维护单一垄断市场的大企业利益而“剥削”全民迈入数码经济的权利和动力。

批判的话还是少说为妙。政府既然已经开始了行动，接下来就看人民是否懂得把握机会，立刻投入互联网产业里创造财富。心动不如马上行动，应该做的第一步就是，减少刷手机的时间，尤其是刷脸书、刷朋友圈、刷群组等这些浪费资源的事。

如果你找不到今年的目标，我就大胆的帮你定一个：今年一定要学会一项新技能，然后从互联网上赚到第一分钱！根据我的观察，互联网上创造财富的方法可简单分作两大类：需投入大笔资金的，或几乎无本的生意。前者包括创办IT公司、提供网络服务、制作网络游戏、开网店、当电商、加入共享经济（网约召车）等。

这些生意必须投入资金（丰俭由人），成败无法估计，风险还蛮高的，因为本地市场太小，跨国进入国际市场，又比不上欧美甚至中国强。

第二类几乎不必出本钱的互联网创富之道，较适合个人投入，譬如：出版及创作数码内容，包括出版电子书（随需出版的实体书也算）、摄影、数码美术设计、手机应用程式、手游、网站内容、网络教学、网络课程、网络行销、网络广告商、网络主播、Youtuber等。

这其中成功率最高的，当然就是Youtuber。据我研究及探索之后发现，当Youtuber是最低成本（很多时候几乎是零），成效最高的互联网创富行动。其他的方法如出版电子书、摄影、美术设计、网络教学等，需要一定程度的相关专业知识和技能，即便是努力经营了一两年甚至三五年，也未必得到应得的回报，更甭提赚钱了。

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反观Youtuber开频道虽然也得努力经营，还有最低订户人数及累积观看时间的门槛。尽管如此，只要持之以恒，乐观积极的经营下去，两三年或三五年，一旦频道订户和累积观看时间达标，就会开始获得广告费回报，而且每个影片只要存在频道内，都是会继续带来盈利的资产。至于赚多赚少，当然要看Youtuber的创意和本事。

Youtuber比起其他数码内容创作者，有更多的管道赚钱，除了靠YouTube共享的广告费以外，Youtuber也可以自己卖商品、开办收费课程、业配宣传、制作广告影片、代言商品、直播销售、投资等其他离线的赚钱管道。