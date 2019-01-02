郑丁贤．大马政治新权贵 重点是，把代表大会设在布城，象征了土团是布城主人的地位，而土团成员们，则是大马政治的新贵。

成立仅仅两年的土团，在上星期的代表大会，显示了它的气派。

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大会在布城会展中心举行。会场虽然不如巫统大会的布特拉世贸中心那么大，不过，布城会展中心胜在建筑新颖，设备舒适；它的造型如同马来贵族服饰的扣环，也是权威的象征，这和土团的民族议程形成契合。

代表们签到时，各获得一个Herschel牌子的背包；这是知名加拿大品牌，美观实用，售价在300令吉以上，大家喜出望外。

大会也为2000名代表准备丰富餐点，从椰奶香辣牛肉，到奶油布丁，是会展中心厨师用3个星期时间精心烹调。

重点是，把代表大会设在布城，象征了土团是布城主人的地位，而土团成员们，则是大马政治的新贵。

的确，土团已经是大马政坛的新权贵。

土团成立时，人们认为它是为大选而凑合成军，除了少数几个菁英，成员多是乌合之众，而且是巫统的残余分子。一旦选举结束，土团将会泡沫化。

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大选之后，它赢了13个议席，虽然没有泡沫化，但也只是个小党，议席远远在公正党和行动党之后，人们不认为它会有很大作为。

但是，不到一年之内，局面改观。土团不仅生存下来，而且日益壮大。

扭转土团命运，有3个因素，第一是马哈迪，第二是巫统，第三是马来政治传统。

马哈迪如今的权力和地位，无人可以比拟，而土团依附在他的权力之下，时时刻刻都在汲取养分，得以迅速成长。

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马哈迪刚上任时，人们视他为暂时的领导人，希盟成员也以为他是过渡性质，一年半之内，就要交棒。

然而，人们忽略的是，大马首相拥有无尚权力，而马哈迪根本就是马基维里权术的发扬光大者，把权力发挥得淋漓尽致。

尽管土团只是小党，却获得第二多的内阁职位，而在政府重组的过程中，也处处得到特别的安排。即使土团的部长和副部长之中，许多表现不佳，口碑很差，但是，并不影响土团的地位。

第二，马哈迪在淘空巫统的根基，让巫统领导无人，议员出走，组织涣散；不仅没有卷土重来的力量，连当个像样的反对党都做不到。

巫统和土团的基因构造，像是复生复制。巫统流失的成员和权力基础，逐渐流到土团去。退出巫统者，只有加入土团，才能获得权力的庇荫，也可以向马来社会交代。

巫统隐然已经分裂成为三派，一派加入或准备加入土团；一派暂时不加入希盟，但和马哈迪维持良好关系，必要时支持马哈迪留任首相；一派坚决留在巫统，扮演反对党角色；马哈迪掌握了前两者，借力使力，壮大了土团。

第三，马来社会有本身的政治传统，就是民族、语文和宗教；它也有特殊的政治使命，即是捍卫马来人和穆斯林的权利和地位。过去，传统和使命借由巫统来贯彻，在巫统失去权力之后，必须交给新的政治团体。

公正党是多元种族政党，无法获得保守马来社会的信任；诚信党缺少特质，在马来社会缺乏代表性。伊斯兰党固然获得接纳，但是，看来没有执政的机会。

如此情况下，土团是保守马来社会的趋向的选择。