禁烟首日‧烟民配合食肆无烟味 受访的民众和业者都接受食肆禁烟的禁令，烟客都会自动自发走出食肆范围后才抽烟。

冼天生在茶室内张贴禁烟告示，要民众勿抽烟，如果有任何不满可致电联络卫生部副部长李文材。（图：星洲日报）

（彭亨‧关丹、文德甲、劳勿、登嘉楼、哥打峇鲁1日讯）卫生部即日起在食肆实行禁烟令，东海岸《社区报》今日走访食肆发现，烟民配合守法，让顾客在用餐时少了烟味，业者也开心无需扫烟蒂。

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受访的民众和业者都接受食肆禁烟的禁令，烟客都会自动自发走出食肆范围后才抽烟。

烟民则认为刑罚太重，希望当局能检讨。

劳勿（正宗）海南茶室内不见有人抽烟。

关丹

旺来茶室东主冼天生——烟客很自律

“禁烟政策开跑首天，顾客都相当自律，进入茶餐室都会把香烟收起来，但还是有一些烟客一时间改不了习惯，我也有上前提醒他们。

“我也在茶餐室内张贴了多张禁烟告示牌来提醒烟客。

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“我认为当局实行禁烟同时也应设立吸烟区，虽然店内少了烟蒂，但店外却多了乱丢的烟蒂，这是当局必须设法解决的问题。”

新福雅茶室东主汤邦任——勿乱丢烟蒂

“实行禁烟绝对是一个很好的措施，但还是需要教育烟客勿乱丢烟蒂，以免他们走出食肆外吸烟后，把烟蒂随意乱丢，破坏环境的卫生。

“关丹咖啡旅餐公会希望卫生部在实行执法的首半年，应该酌情处理，好好的教育烟民减少抽烟，尽可能的话暂时勿发出罚单给业者或烟客，以让他们能在过渡期能习惯不在食肆处抽烟。

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“我认为，只要烟客习惯了自然而然，就不会在食肆内抽烟，自我警惕及守法。”

小食中心内张贴多张“禁止吸烟”的告示牌，吸烟的顾客也给予配合，不在店内抽烟。

文德甲

I Corner美食中心业者沈郁泉——烟客接受劝告

“有几名顾客一时不适应新政策，在食肆内抽烟，我们见状后立刻上前提醒有关顾客不能在食肆范围抽烟，他们也接受劝告到店外抽烟。

“不过，也有一两名顾客在我们没有注意到的情况下，在食肆内抽烟并把烟蒂丢弃在地上。

事后，我有劝告希望他们给予配合。

“随着禁烟令开跑后，店内的香烟销路也变得缓慢，以往一个上午就可卖出10多盒香烟，目前只卖出2盒。”

ABC小食中心业者王腾升——自动到后巷抽烟

“虽然今天是新政策开跑首天，但广大民众对此政策的反应非常正面及给予配合，未见有人在小食中心内抽烟，他们都是自动到后巷抽烟。

禁烟后，小食中心内地面上也不再有烟蒂，与以前相比现在显得更干净。”

ABC小食中心叮当杂饭档业者吕振佳——食肆变干净

“政府要推行禁烟令，无可否认肯定会引起烟民的不满，不过此政策的出发点是为了人民健康，所以我们也只好接受及遵从。

“以前一些顾客抽烟后，就随手把烟蒂丢在地上，遍地烟蒂。现在禁烟后，烟民都到后巷抽烟，让小食中心看起来更干净卫生。”

金山咖啡店东主邬进发（右）与顾客迪鲁医生——顾客都配合

“为配合政府推行的禁烟令，我已在咖啡店内张贴‘禁止吸烟’的告示牌，同时也获得顾客的配合，暂时没有顾客在店内抽烟。”

登州家乡小食馆张贴禁烟告示牌，提醒顾客遵守禁令，否则后果自负。

劳勿

武吉公满路小食中心肥婆豆浆水小贩黄敬恩——地上烟蒂少了

“今天90%的烟客不在小食中心内抽烟，地上的烟蒂也减少很多。

“有大约10%的烟民还是会在餐前或餐后拿出香烟来抽，不过经过我们的提点之后，他们都会抽完一枝烟就不再抽了。

“一些瘾起的烟客会自己走到小贩中心前隔一条马路的树下抽烟，这样就不会干扰没抽烟的顾客，也不触犯食肆禁烟法令。

“虽然还有一些烟民在食肆内不自觉地抽烟，但是我相信过了数天之后，他们会慢慢适应，不在小贩中心内抽烟。”

劳勿（正宗）海南茶室东主吴金鸿——茶室零抽烟

“顾客们都很配合，茶室内零抽烟，对于不抽烟顾客，这确是一件好事。

“过去一些顾客会在茶室内抽烟，我们也只能睁一只眼闭一只眼，今天食肆全面禁烟，烟民自动自发地走出茶室到停车格处去抽烟。

“不抽烟顾客没有了烟味的干扰，用餐时也自在；烟民自己到户外抽烟解决烟瘾，皆大欢喜！”

哈芝芝经营20多年的路边摊首次张贴禁烟告示牌，以免被取缔。

登嘉楼

家乡小食馆东主洪秀英——禁烟令奏效

“或许担心被取缔，今日看到一些顾客用餐后，到店外抽烟，希望这项禁烟令真的奏效，有效阻止烟民在食肆抽烟。

“禁烟令实行后，地上相比会少了烟蒂，空气也比较好，让大众尤其是孩童、老人或孕妇免于吸入二手烟，危害健康。”

民众黄俊祥——借机减抽烟

“平时用餐后会抽烟，如今唯有改变习惯，要抽烟就到餐馆外。”

“其实禁烟令也不会对我造成很大的影响，只是必须提醒自己不要在餐馆内抽烟。”

“太太经常劝我少抽烟，如今政府落实禁烟令，我也可以趁机减少抽烟，不失为件好事。”

路边摊业者哈芝芝——盼派告示牌

“今天是禁烟令落实的第一天，有些顾客难免还未适应，用餐后就抽烟，我就请他们到外面抽烟，以免我们一起被罚。

“我认同卫生部这项禁烟令，可是我认为卫生部应该准备禁烟告示牌，然后分派给餐饮业者，减轻我们的负担。

“我到霸市购买两张禁烟告示牌，花了约15令吉，本来想要买多几张，可是想到又是一笔开销，最终只买了两张。”

民众赵子建——遵守免罚款

“我平时用餐后习惯抽烟，今日一早妻子就提醒我，政府开始落实禁烟令，提醒我不要在餐馆内抽烟，否则被取缔。

“我个人是认为禁烟令有好也有不好的地方，好处就是空气会变得比较好，不好就是政府管太多，抽烟的个人习惯，为何要干涉呢？

“虽然要忍住烟瘾很辛苦，可是我还是会遵守禁烟令，避免被罚款。”