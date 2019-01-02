最该消失料理·蔡澜点名火锅 香港食神蔡澜日前亮相综艺节目《天天向上》，主持人提问在场的嘉宾最想消失的一道菜，蔡澜突然回答“我看就让火锅消失吧！”让在场的人士和网民热议。

香港食神蔡澜日前亮相综艺节目《天天向上》，主持人提问在场的嘉宾最想消失的一道菜，蔡澜突然回答“我看就让火锅消失吧！”让在场的人士和网民热议。

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据外媒报道，主持人靳梦佳向嘉宾提问，如果可以令让世界内的一道菜消失，你会希望是什么呢？蔡澜突然回答：“让火锅消失吧”。他解释“因为火锅是一种最没有文化的料理方式，你什么东西切好了就扔进去，那有什么好吃呢？”

蔡澜的回答让在场的主持人和嘉宾大表惊讶，无法认同蔡澜的说法。节目片段在微博上疯传后，不少网民无法赞同蔡澜的言论。有人称中国饮食文化博大精深，火锅也有不同的地道形式，如北京的铜锅炭火清锅底、四川重庆的九宫格火锅，东北的酸菜乱炖火锅等；有网民指，火锅从汤底到放入材料以至调味料都讲究，很有文化。另也有人指火锅最适合大班朋友一起边谈边吃，这也是中国文化的一种。还有网民笑称“小心四川和重庆人把你放进去煮啊大兄弟”。

（综合）

