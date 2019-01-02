大臣：盼人民支持‧让彭发展计划顺利达成 在过去2018年经历过的种种挑战，都成为启发我们所有人包括州政府迎向2019年的灵感。目前我国经济前景仍然未明朗，彭州人民必须作好准备，迎接充满挑战性的2019年。

旺罗斯迪通过本身脸书发布元旦献词。

（彭亨‧关丹1日讯）彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈希望彭州人民给予全力的配合与支持，以期让州政府在过去所订下的目标及发展计划都能顺利达成。

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他今日通过本身脸书张贴2019年元旦日新年献词时，如此表示。

“在过去2018年经历过的种种挑战，都成为启发我们所有人包括州政府迎向2019年的灵感。目前我国经济前景仍然未明朗，彭州人民必须作好准备，迎接充满挑战性的2019年。

“也正因为如此，我建议所有人，尤其是在彭州政府属下服务的公务员秉持节俭的精神。同时，更希望州政府致力为人民带来进步繁荣的努力都获得人民全力支持。”

他表示，根据经济分析员所述，我国今年的经济仍然放缓，因此人民都必须做好准备。在经济缓慢成长的窘境下，这肯定会为人民的生活带来负面影响，其中最让人感到担忧的就是失业率的攀升。

最后，他也希望人民继续维护国内多元种族的和谐与团结，避免破坏我国独立至今所享有的和平与繁荣。