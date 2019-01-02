S.H.E成绝响？传与华研谈判破局 透过Selina前夫张承中出面斡旋，无奈最终谈判破局，未来恐难再看到3人以“S.H.E”名义推出新作。

（台湾．台北2日讯）S.H.E去年10月和老东家华研唱片结束长达17年的合作关系，各自成立新公司，但由于华研拥有“S.H.E”这名称的商标权及歌曲版权，3人也都希望能藉不同方式再与华研合作，甚至透过Selina前夫张承中出面斡旋，无奈最终谈判破局，未来恐难再看到3人以“S.H.E”名义推出新作。

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据《镜周刊》报道，Selina、Hebe及Ella去年9月开始就和华研商讨未来合作可能性与方式，并透过张承中出面协商，无奈经多次开会，双方都希望拥有更多主导权，华研也想掌握3人事业，让3人无法接受，谈判破局，未来3人要以“S.H.E”名义推出作品，有很大的难度。

对此，Ella表示和华研“就像情侣一样，一起经历很多，有热恋、有开心甜蜜的时候，也有意见不合、理念不同的时候。在遇到问题时也一直保持开阔的心去沟通，把事情做好最重要。”而Selina则表示“现在想为自己的工作负责，我想守护S.H.E的心更加坚定”。华研则透露，后续合作还在讨论。