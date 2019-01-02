斯里再也培民华小工程如期完工‧教学楼电脑室翻新 学校的旧校舍是年久缘故而出现渗水、墙柱腐朽、屋顶锌片锈蚀等问题，这情况影响了学校正常教学秩序和师生人身安全。

装修员更换锈蚀的屋顶锌片。（图：星洲日报）

（彭亨‧斯里再也1日讯）斯里再也培民华小旧教学楼与电脑教学室维修工程如期完成，新学年造福师生。

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学校的旧校舍是年久缘故而出现渗水、墙柱腐朽、屋顶锌片锈蚀等问题，这情况影响了学校正常教学秩序和师生人身安全。

同时，该校电脑室使用多年，横梁处的金字架也因为螺丝松脱，导致横梁下陷。

德伦敦州议员沈春祥于去年10月30日到校进行访视后，向维修专员明确作出了维修改造的指示。

维修工程过后于11月杪如火如荼地展开，在这期间，沈氏也有到校巡视，督促工程进度。

郑淑仪：务实态度获好评

家协主席郑淑仪今日表示，沈春祥热心华校与务实的态度，深获家长与当地居民的好评。

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她说，如今扰攘学校多时的电脑教学室的横梁问题得以解决，大家都松了一口气。

以此，校长刘月丽校忘代表董家协感激沈春祥对校舍修缮工程的关注，并致上万二分的谢意。