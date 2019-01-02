全寄宿学校保留60%给B40学生·马智礼：不会对优秀生造成影响 教育部长马智礼说，教育部今年起保留60%全寄宿学校名额给最低40%家庭收入群（B40）的学生，并不会对优秀的学生造成影响，因为优秀的学生在任何环境下都能表现卓越。

（布城2日讯）教育部长马智礼说，教育部今年起保留60%全寄宿学校名额给最低40%家庭收入群（B40）的学生，并不会对优秀的学生造成影响，因为优秀的学生在任何环境下都能表现卓越。

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马智礼今日巡视布城第14区（1）国小开学日后，被询及教育部的这项措施导致许多优秀学生无法进入寄宿学校就读而感到失望时，作出上述回应。

他说，全寄宿学校一开始是为了帮助低收入或住在郊区的群体，以便他们的孩子有机会接受好的教育，然而全寄宿学校近几年乖离初衷，变成了精英学校。

“教育部要回归寄宿学校最初的精神。在此之前，寄宿学校是给经济能力较低家庭的孩子就读，但是现在很多来自富裕家庭的孩子也进入，变成了精英学校，使缺乏能力的家庭无法把孩子送进寄宿小学。

“我们这次采取的政策，是要帮助人民的经济、能力较低的群体，让他们的孩子有机会就接受好的教育。”

他说，教育部在录取2019年全寄宿学校的学生时，将优先考虑来自B40群体的学生，包括来自郊区、城市贫民和制服团队低阶级成员的孩子，以便他们将来有机会改善家庭的经济情况。

他强调，优秀的学生在任何环境都能表现卓越，无论是在甘榜的学校或普通学校，他们都能在教师的指导下持续表现卓越。