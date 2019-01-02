大型华小清洁工大减·师生兼任清洁工作 今天开课日，部份华小却传出教育部要在全国各校推行大幅减少清洁员工人数的新措施。据抽样调查，以新山和巴西古当两个县教育局管辖的范围为例，就有一些大型华小的清洁员工从原有最高17人减少至4人，因此需要师生参与清洁工作。

国光二校今日迎来615名新生，全校学生总人数为3680人。（图：星洲日报）

（柔佛．新山1日讯）今天开课日，部份华小却传出教育部要在全国各校推行大幅减少清洁员工人数的新措施。据抽样调查，以新山和巴西古当两个县教育局管辖的范围为例，就有一些大型华小的清洁员工从原有最高17人减少至4人，因此需要师生参与清洁工作。

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微型华小未受影响

至于微型华小则未受影响，清洁工人数依旧是2人。

受访的华小小校长受询时说，一直以来，教育部把清洁工人的合约外包给承包商处理。一些承包商的3年合约于去年年底到期，而教育部除了更换承包商之外，也指示新承包商根据学校人数比率，大幅减少清洁工的人数。

多名校长今早各别受访时表示，这就像回到数十年前，师生一同协助清理校园的时代。

受访的校长认为，学生也可藉此机会学习劳作，培养独立精神。

不过，也有校长反映，大型学校人数多空间大，若清洁工人数太少，或影响卫生情况，希望当局将大型学校获配4名清洁工的数额，增至8或10人。

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另外，也有家长认为，学生到校上课主要是来学习，让学生参与校园清洁的工作并不合适。



新山马西马塞华小全校共有1485名学生，新生为224人。（图：星洲日报）



国光二校

培养学生责任感

士姑来国光二校今日迎来615名新生，全校学生总人数为3680人，校长张文狮透露，该校的清洁工从原有的17人减至4人。

因此，从今年新学年开始，校内学生必须负起学校的部份整洁工作，副校长将安排各班学生所负责的工作。

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张文狮表示，学生一直以来，都有协助打扫各自班级的课室整洁工作。

新措施推行后，意味着学生也将在老师带领下，负责学校走廊、礼堂等部份空间的清洁工作，让学生从劳作中学习独立，以及培养学生的责任感。

不过，学生不会被分配去洗厕所和处理垃圾，那将由清洁工负责。

他续说，校方也计划邀请家长在学校假期期间，返校联合师生展开校园大扫除活动，这不但能拉近家长与教师之间的距离，也可促进亲子关系。

宽柔一小

粗重任务清洁工处理

新山宽柔一小校长苏立良说，该校全校共有2345名学生，新生占450人。

苏立良也表示，该校原有14名清洁工人，在新措施推行后，清洁工人减至4人。

他说，接下来，学生也将分组参与学校公共区域的整洁工作，例如协助清扫走廊、礼堂、讲堂等地。同样的，洗厕等较粗重的任务，则照旧交由清洁工进行。

他说，原有的清洁工人在学校假期期间，已为学校进行大型的清洁工作，因此学校卫生问题暂未出现。

不过，他希望教育部能重新探讨大型学校清洁工的人数配额，将之从4人提升至8或10人。

马西马塞华小

家长盼让学生专心上课

新山马西马塞华小家协主席张富开受访时说，该校全校共有1485名学生，新生为224人。当中，友族学生占48%。

张富开表示，该校的清洁工于新学年开始，从原有的10人减至4人，目前勉强能应付学校的卫生工作。

他说，如果有一名清工洁人休息的话，就会出现人手不足的状况。

从家长的角度而言，他觉得，应让学生专心上课求取知识，若需要学生抽出额外时间参与清洁工作并不合适。

他希望当局重新检讨减少清洁工的措施。

另一方面，据了解，州内教育局的清洁工配额也跟着减少，而国中和国小也同此情况。

国光华小

很好的训练

士姑来国光华小今日迎来380名新生，全校总人数逾2400人，校长戴庆华受访时指出，该校原有15名清洁工，今年也同样减至4人。

戴庆华表示，校方鼓励该校老师带领学生，协助清理图书馆或特别室等处。

他认为，师生进行校园清洁的任务，并不会增加师生负担，反之是个很好的训练。

他表示，由于清洁工人数剧减，校方将让工人优先清理厕所等重要卫生设施，其他如清理杂草等工作则可列为次要处理。