东甲县华小校长理事会：措施撙节．减清洁工料不影响学校 东甲县华小校长理事会主席洪治铭认为，教育部新学年减少学校清洁员工人数的措施，相信不会对学校的清洁工作构成影响。

洪治铭：确保被委派到学校的清洁工人依照作业程序完成任务。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡1日讯）东甲县华小校长理事会主席洪治铭认为，教育部新学年减少学校清洁员工人数的措施，相信不会对学校的清洁工作构成影响。

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他说，只要被委派到学校的清洁工人依照作业程序完成任务，在避免浪费资源下，有关撙节措施还是合理的。

洪治铭也是东甲启明二小校长，他今午接受星洲日报《大柔佛》社区记者访问时，这么指出。

每所学校获2至6清洁工

他指出，根据新的条例，每所学校至少获分派两名清洁工人，最多为6人，而且教育部是依照学校校地的面积大小、校舍楼座等情况作为分配清洁工人多寡的标准。

“就以启明二小为例，过去学校共有7名清洁工人，如今则剩下4人，而校方的立场是确保值勤的清洁工人必须依照作业规格，来完成他们的工作。”

询及东甲县共有多少华小受影响时，洪治铭表示，由于今天是新学年的首个开学日，各校校长都忙于校务，因此至今尚未掌握进一步资料。