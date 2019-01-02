彭佛教会万佛宫殿‧10对新人元旦结连理 虽然今天参与集体婚姻注册的新人及观礼亲友人潮不如过去重大节日般热闹，不过现场准备的佛化婚姻注册仪式及排场依然庄严又温馨。今天佛教会安排了两名婚姻注册官陈愫珊及丘曜逢为新人们办理注册手续。

10对新人办理集体婚姻注册前，与婚姻注册官及彭佛教会理事合照留念。（图：星洲日报）

（彭亨‧关丹1日讯）踏入2019年元旦日，彭亨佛教会万佛宫殿今早总共有10对新人参与办理集体婚姻注册，许下共组温馨家庭的愿望。

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虽然今天参与集体婚姻注册的新人及观礼亲友人潮不如过去重大节日般热闹，不过现场准备的佛化婚姻注册仪式及排场依然庄严又温馨。今天佛教会安排了两名婚姻注册官陈愫珊及丘曜逢为新人们办理注册手续。

新人们选择在1月1日元旦这个特别的日子，通过佛化婚姻注册仪式结为合法夫妻。

张伟宏（27岁）与叶语嫣（26岁）——1月1日是妻子生日

张伟宏说，1月1日是太太叶语嫣的生日，在过去他们携手走过了近8年爱情长跑，而决定于今年元旦办理婚姻注册，名正言顺结为夫妇。

“往后每逢元旦日，我可以为太太庆祝生日，也一同庆祝结婚纪念日，让每年的1月1日变得更有意义。”

朱竟豪（37岁）与萧栖雯（25岁）——恋爱两个月决定结婚

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朱竟豪与萧栖雯认识并成为朋友长达3年，不过在机缘下才于两个月前开始谈恋爱，更在两人都觉得时机成熟下，决定安排于1月1日结婚。

“虽然谈恋爱只有两个月，我们并不认为是闪电结婚，因为我们毕竟也认识了相当长的时间，既然觉得缘份到了，时机也对了，就选择在这特别的日子办理婚姻注册。而且每年1月1日都是元旦公共假期，我们都可以趁这个假期好好庆祝结婚纪念。”

徐文政（35岁）与刘慧玲（25岁）——元旦注册容易记

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徐文政从事节目策划业务，新娘刘慧玲则是一名化妆师，他们经过5年的相恋后，决定在2019年元旦日这个容易记得日子，结为夫妇，并安排于今年10月办婚宴。

徐文政说，当年他们是通过一场朋友聚会上在泳池旁认识，即刻坠入爱河。徐氏希望两人婚后共组一个幸福的家庭，而他也希望在新的一年赚更多的钱，让太太过一个幸福快乐的生活。