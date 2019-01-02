没有新生报读·新廊华小教师多过学生 即将在明年新学年迁往新山马西的东甲县新廊华小，今年没有新生报读，全校学生人数只有7人，教师却有11人，形成教师多过学生窘境。

新廊华小明年新学年将迁往新山，全校师生及东甲县教育局官员趁今天新学年开始拍下这历史一刻。（图：星洲日报）

（柔佛．东甲1日讯）即将在明年新学年迁往新山马西的东甲县新廊华小，今年没有新生报读，全校学生人数只有7人，教师却有11人，形成教师多过学生窘境。

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新廊华小是东甲县内唯一没有新生报读的华文小学，该校去年共有11位学生及11位老师，两位学生小六毕业及一位学生转校后，今年剩下7位学生。

刚上任3个月的新廊华小校长黄凯旋受访时指出，虽然该校即将在2020年迁往新山马西，不过位于玉射园丘的学校，一切行政仍然保留原状，包括招收新生入学。

采用复级班上课

他说，校方对于今年没有新生报读也感到无奈，目前7位在该校就读的学生有两位是巫裔学生，其中二年级与三年级各有一位学生、四年级及五年缴各两位及六年级一位学生。

“学生是采用复级班上课，换句话说，二和三年级是一位老师对两位学生，四和五年级是一对四，六年级则是一对一。”

他坦承，该校今年与去年一样保留11位老师，如果以全校学生人数减少的情况，该校必须要减少3位老师，可是今天新学年开始，仍有11位老师执教，对于接下来发展，校方仍在听从教育局的指示。

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黄凯旋指出，之前他在新山士乃华小担任第一副校长，3个月前才来新廊华小报到，相信教育局把他从新山调升来这里，也是方便处理新山新校舍的行政及招生问题。

他说，根据一般迁校情况，校长必须跟随有关学校迁到新校掌校，因此把他从南部士乃华小调往北部，方便日后的迁校程序处理，而目前他与董事长黄玟发是东甲及新山两头跑。

黄玟发：

新校舍料10月建竣

董事长黄玟发表示，建于1951年的新廊华小高峰时期共有逾130学生，但是随着时代变迁，附近巫裔家庭全部都搬到市镇，整个园丘仅剩下两户华裔家庭，却只有一户家庭的学生在该校就读。

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他说，位于马西的新廊华小新校舍预料会在今年10月建竣，并在明年新学年正式启用，而目前正在该校就读的7位学生，董事部会根据家长的意愿，协助他们转校到附近华小就读。

他续说，在10公里距离中就有4所华小，包括新廊华小、建国华小、国民华小及莲花小学，也不可能会吸引到外地学生报读，董家协惟有选择迁校，来保住这所由华裔先贤辛苦创办的华小。

他指出，董家协是于1998年的会议中通过迁校议决，并于2013年向教育部提呈迁校函件，希望该校能得到重生，不会没有学生来源而关闭。

他说，马西新廊华小可容纳1200位学生，庆幸目前新校舍工程进展顺利，他担任3年董事长，希望明年能卸下董事长职务，让新任董事长挑起这个大梁。