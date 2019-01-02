禁烟标志各异·李文材：已指示卫生官员勿太挑剔 卫生部副部长李文材表示，针对市面上有各种设计的禁烟标志，他已指示卫生部官员目前勿太过挑剔，至于仍未购买禁烟告示牌的业者则受促购买符合规格的告示牌。

李文材（左二）展示禁烟告示的标准尺寸。左一为莫哈末扎冠，右一起为吴耀君和李存孝。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保2日讯）卫生部副部长李文材表示，针对市面上有各种设计的禁烟标志，他已指示卫生部官员目前勿太过挑剔，至于仍未购买禁烟告示牌的业者则受促购买符合规格的告示牌。

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“各种创意设计的禁烟告示牌包括烟头向右、加上中文或英文、加上1万令吉罚款备注等等，这些小小瑕疵都不是问题，最重要是有禁烟符号，以及国文的‘Dilarang Merokok’，向左或向右，加中文或英文，都不是问题。”

针对有州属的卫生局指7月1日起，将会对展示不符合规格禁烟告示牌的业者采取行动，李文材说：“到时再看，（官员）暂时不会过份挑剔，现在只要有告示就可以。”

李文材是昨晚出席怡保昆仑喇叭乡亲主办的孝亲敬老联欢晚会时发表谈话；针对有业者仍然会担心，他强调，一来禁烟告示牌成本不太高，二来告示牌的设计不是今年才采用的新设计，而是10多年来从未改过的固定设计，一般广告社若照正常的方式印刷应该不会弄错。

“虽然拥有此条例，卫生局一直以来也没有针对错误的告示牌展示采取行动。”