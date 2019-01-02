豪宅变烟火爆竹“大仓库”·20吨640盒达300万令吉 围篱式双层半独立豪宅摇身一变为“大仓库”，囤放市值高达300万令吉，重达20吨共640盒烟火及爆竹，庞大的数量足以装满长达40尺的大货柜，而此有别一般囤放在货柜的危险做法，令关税局官员震惊！

（霹雳．怡保2日讯）围篱式双层半独立豪宅摇身一变为“大仓库”，囤放市值高达300万令吉，重达20吨共640盒烟火及爆竹，庞大的数量足以装满长达40尺的大货柜，而此有别一般囤放在货柜的危险做法，令关税局官员震惊！

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关税局助理总监（执法）拿督阿兹玛表示，霹雳州关税局是于12月27日在怡保拿乞一带的围篱式豪宅内，捣破这个全国最大宗烟火及爆竹案，当中不乏供应元旦及农历新年市场的新颖爆竹及烟火。

她今早召开新闻发布会指出，当局接获公众情报后展开部署行动，派员突击有关双层半独立豪宅时，发现无人居住，因而召唤华裔屋主前来开锁，当屋主到来开门后，豪宅内的楼下全部置满林林种种的爆竹及烟火，数量惊人。

她说，当局当场逮捕37岁的华裔男子，并延扣8天查办。当局怀疑有关男子是以批发爆竹及烟火以赚取生计。嫌犯虽无前科，但当延扣期届满后，当局会再申请延扣，并于近期援引1967年关税局法令第135（1）（d）（收藏或拥有未经关税局批准的货物）条文提控涉案者。