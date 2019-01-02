仍未与马足总洽谈‧陈清和帅位未定 陈清和担任国足主帅的合约直至2018年12月31日届满，目前恢复自由身。

（图：档案照）

（吉隆坡2日讯）大马足总尚未针对国足主帅陈清和的续约与否，做出决定。

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陈清和担任国足主帅的合约直至2018年12月31日届满，目前恢复自由身。

大马足总秘书史迪沃日前在受访时表示，大马足总尚未决定是否延长陈清和的合约，做出任何的决定。

他表示，陈清和目前在度假中，本周才回来，所以将会订下一个日期，以与陈清和会谈。

在这之前，史迪沃曾预测去年12月月杪，国足管理层会针对陈清和的国足主帅职位做出决定。

而大马足总署理会长拿督莫哈末尤索夫在这之前，曾透露陈清和极可能获得续约。

陈清和是在2017年12月受委，以填补温加达辞职留下的国足主帅空缺。

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由于陈清和率领国足闯进铃木杯决赛，达到大马足总所订下的KPI（绩效指标），所以这使陈清和受看好获得留任。

无论如何，一切有待国足管理委员会开会评估国足在2018年全年的表现，然后才做出决定。