王力宏再自费开唱．首次合体黄明志飙《飘向北方》 王力宏为回馈粉丝，从8年前首创“福利秀”（Free Show），自掏腰包在每年1月1日、不同城市举办元旦演唱会，回归音乐本质，没有华丽舞台特效，只有音乐和与歌迷的互动，活动更是免费入场。

（台湾．台北2日讯）“欢迎来到1998！好久不见”。歌手王力宏21年前在大安森林公园开唱，如今2019年元旦夜在同场地举行“福利秀”演唱会，更邀嘉宾黄大炜、黄明志合体高歌，不畏低温越夜越热闹。

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王力宏为回馈粉丝，从8年前首创“福利秀”（Free Show），自掏腰包在每年1月1日、不同城市举办元旦演唱会，回归音乐本质，没有华丽舞台特效，只有音乐和与歌迷的互动，活动更是免费入场。

21年前王力宏以专辑“公转自转”夺下金曲歌王，当时他曾在大安森林公园举办“绕着力宏转”演唱会，如今“福利秀”迈入第8年，王力宏选择回到他音乐发源地台湾，并回到20年前开唱的同场地携5名乐手共同演出，尽管昨夜台北低温、飘着细雨，但现场越夜越热闹，吸引约8000名粉丝冒雨前来听歌。

王力宏一身轻便服装登台，开场带来充满意义的“公转自转”，接着边弹琴边演唱“不可能错过你”、“你不知道的事”，几度激动到起身弹琴，开心高喊：“大安森林公园太棒了！”他也不忘向粉丝祝贺：“2019，新年快乐！”

重返熟悉舞台，王力宏还对着粉丝甜喊，“你们怎么都没变”，并表示这个场地就在他住家附近，如今一转眼就过了20年，期间写很多首歌，很开心能在这么有意义的场馆看到大家，感性说：“今天就是团圆，很高兴家人（歌迷）越来越多。”

唱完快歌“改变自己”后，王力宏提到，这次“福利秀”是8年以来规模最大的，而且头一次有嘉宾，随即介绍歌手黄大炜出场，2人合体演唱“你把我灌醉”，好声音吸引越来越多人潮，沉浸在美好歌声中。

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王力宏演唱到亿万点阅夯曲“漂向北方”时，惊喜介绍嘉宾黄明志出场，让全场歌迷超嗨，昨晚演出也是两人首度同台合体诠释。王力宏透露，一直很欣赏黄明志的作品和MV，当初一听到“漂向北方”的DEMO就十分打动他，因此很快答应合作。

王力宏昨晚除带来多首抒情歌“心跳”、“你不在”、“唯一”、“大城小爱”、“依然爱你”、“Forever Love”，还献唱电影“一个巨星的诞生”电影主题曲Shallow、红发艾德（Ed Sheeran）的Perfect及世界名曲You Raise Me Up，最后以经典作品Kiss Goodbye与歌迷不舍道别后，再应歌迷要求加码安可曲“爱你等于爱自己”。

台下也有众多艺人到场聆听，包括王治平、Janet夫妇等人，还吸引台语天后江蕙在脸书打卡到场听歌，而王力宏双亲与老婆也来支持；此外，王力宏还宣布今年6月8日站上台北小巨蛋开唱，演唱会门票1月26日开卖。（中央社、记者：江佩凌、编辑：陈政伟）