中国经济疲弱 亚股色变‧马股中午休市跌18.24点 中国最近公布的经济数据不理想，令今日（1月2日）的亚洲股市闻之色变，纷纷下挫，大马股市在2019年首日交易出师不利，早上开市时原本走势上升，但是外在的利空因素导致马股承压，最终在大势所逼下止升回跌。

（吉隆坡2日讯）中国最近公布的经济数据不理想，令今日（1月2日）的亚洲股市闻之色变，纷纷下挫，大马股市在2019年首日交易出师不利，早上开市时原本走势上升，但是外在的利空因素导致马股承压，最终在大势所逼下止升回跌。

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截至中午12点30分休市，富时综合指数下跌18.24点，报1672.34点。

富时创业板指数报4307.97点，下跌9.52点；富时全股项指数下跌11416.11点，挂11,416.11点。

涨升股213只，下跌股440只，平盘股259只；成交量达10亿7100万股，总值4亿2308万8000令吉。

蓝筹股马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）报9令吉40仙，下跌10仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）挂24令吉68仙，跌8仙。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）报5令吉66仙，跌5仙。

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国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）报13令吉48仙，下跌12仙。

另外，大股东朝圣基金局将一些表现欠佳的股票转让给隶属财政部的特别用途公司（SPV），其中包括布拉欣（BRAHIMS，9474，主板消费产品服务组）的股票。

朝圣基金局此举导致布拉欣的股价今早插水，一度猛跌9.5仙。

截至中午休市，布拉欣依旧没什么起色，报20.5仙，跌7.5仙或26.79%。