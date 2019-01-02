李劲草 ·乐享一趟令人难忘的《琴旅》 《琴旅》音乐会更见证了新山宽柔中学口琴社的进步和成长。常言道：音乐教育是文化教育，也是人格教育；希望团员们这种积极与努力不懈的学习精神能继续传承下去。

新山宽柔中学口琴社于12月21日晚上，在该校杨文福讲堂举办了第五届常年音乐会，名为《琴旅》。

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带着又一年的学习成果，团员们希望借此音乐会和与会者分享他们的成长喜悦。为了呈现出最好的一面来回馈给观众，团员们齐心协力、全力以赴，加上老师的精心指导，无论独奏、大组、小组合奏，都交出了卓越的成绩单。

《琴旅》音乐会除了本校的团员，也邀请宽中古来分校口琴社的团员客串演出，参与演出人数达到40多位，分别以独奏、二重奏、四重奏和小组演奏方式来呈现一首首动人乐曲，从古典名曲到现代流行乐曲，包括了宫崎骏的动画片配乐和大家耳熟能详的乐曲。

音乐会以新的风格和形式突破传统，以钢琴伴奏，加上有吉他、木箱鼓、和爵士鼓等，别具一格的方式，优美的口琴曲旋律更震撼人心，令观众们听出耳油、陶醉其中。

为上半场掀开序幕的曲子是《Forrest Gump》，是美国著名电影配乐作曲家亚伦．史维斯查为电影《阿甘正传》所作配乐曲。以这首轻快的旋律作为这段“琴旅”的启程，由教练刘亚仔老师指挥。

接着陆续演绎了1988宫崎骏的名作动画电影《龙猫》主题曲《Totoro》，用口琴轻快曼妙的琴声，唤起每个人心中童年的快乐回忆；一曲《恋爱ing》，用口琴让人体验到与音乐恋爱的感觉等等，宽中古来分校则演绎了扣人心弦的《Fairy Tail》。

下半场开始以独奏及七人组分别带来了三首激动人心的曲子，配合了爵士鼓、吉他和钢琴，以乐团方式进行演奏，包括了周杰伦演唱的流行曲等等。

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为《琴旅》压轴的是宫崎骏的经典之作——《霍尔的移动城堡》，再度由刘亚仔老师指挥。最后在观众们盛情“安哥”声之下，与观众的拍掌互动，以一首歌曲《radeskimarch》作为结束，让《琴旅》画上完美的句点。

《琴旅》音乐会获得了观众热烈回响，礼堂内座无虚席。口琴热爱者非但没有因为一把不起眼的口琴乐器和遭外界冷落而放弃，反而因为融合了其他乐器成功颠覆一般人对口琴的刻板印象，为口琴音乐文化带来了新的气息、新动力与蓬勃的生命力。

《琴旅》音乐会更见证了新山宽柔中学口琴社的进步和成长。常言道：音乐教育是文化教育，也是人格教育；希望团员们这种积极与努力不懈的学习精神能继续传承下去。