昔中央华小首用校巴载送·全校18学生创新高 曾经一度濒临迁校的中央华小，今年全校18位学生人数创下近年新高，而该校也首度使用校巴载送学生。

中央华小全体18位学生摆出趣怪模样，与6位教职员及2位教育署职员拍下开学日照片，后排左一为纪玉璇校长。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末1日讯）曾经一度濒临迁校的中央华小，今年全校18位学生人数创下近年新高，而该校也首度使用校巴载送学生。

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该校2位印裔学生来自当地莪玛里园丘，2位学生来自7公里外的大港，另外14位则来自21公里外的丽峰镇和巫罗加什，过去都是私家车载送。

14位学生已于今天开始，从丽峰镇和巫罗加什乘搭校巴上学，而该校董事部和家教协会则津贴部份车资。

据星洲日报《大柔佛》社区报了解，于1962年创立的中央华小，60年代创下最多169学生人数，后来园丘陆续从橡胶改种为油棕，因此减少人力和人口外流，学生人数也逐年减少。

纪玉璇：显示家长认同小班制

该校校长纪玉璇表示，该校过去几年的学生人数如下∶2012年6人、2013年6人、2014年11人、2015年人、2016年6人、2017年11人和2018年16人，而今年增加2人至18人。

她表示，该校今年2位新生廖加泉和赖玥杉的哥哥或姐姐都是该校学生，前者的哥哥廖加杰和姐姐廖文婷分别就读该校三年级和六年级，而后者的姐姐赖玥霖则是三年级学生。

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她说，家长愿意把孩子们送到该校求学，显示家长认同该校小班制的教学环境，让孩子们享用学习的乐趣。

该校各年级人数是一年级2名学生、二年级没有学生、三年级4名学生、四年级3名学生、五年级4名学生和六年级5名学生。

采用复级制

该校18位学生里，14位华裔、3位印裔、1位华印混血儿，没有巫裔学生。该校采用复级制，一年级、三年级和六年级各用一室，而四和五年级共用1室。

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她表示，该校去年共有6位教职员，今年因为学生人数增加，而教职员也增至7人。



中央华小两位一年级学生廖加泉（左起）和赖玥杉上课，后为纪玉璇校长，右为戴福明老师。（图：星洲日报）

学生人数与去年一样21人

东猛华小新生增至3人

东猛华小的学生人数与去年一样同为21人，而今年新生则从去年的2人增至3人，另外五年级则增加1位插班生。

该校校长陈淑莺表示，3位学生是邱愿萱、陈凯乐和苏荣康，3人的哥哥、姐姐或表哥也是该校学生。

该校各级人数是一年级3名学生、二年级2名学生、三年级3名学生、四年级4名学生、五年级5名学生和六年级4名学生。

该校18位学生华裔，另外3位分别是华印混血儿、巫原混血儿和华原混血儿。



来自丽峰镇和巫罗加什的中央华小学生，在新学年开始乘搭校巴上学，左一为纪玉璇校长。（图：星洲日报）

陈天生：盼孩子接受华文教育

其中一位一年级学生的家长陈天生（胶工）表示，他和原住民太太及孩子们住在距离东猛华小约15分钟车程的甘榜布丁原住民村。

他说，凯乐排行第4，他的大姐（16岁）、大哥（14岁）在峇来巴当国小毕业，而二哥（10岁）目前就读于峇来巴当国小。

凯乐下有一名2岁的弟弟。

他表示，他和孩子们都用国语沟通，因此孩子们都不会讲华语，他把凯乐送到东猛华小就读，希望他能接受华文教育。

他说，凯乐的表哥拉法里是一名巫原混血儿，目前就读东猛华小二年级。两人是同村的玩伴，希望拉法里可以协助凯乐，尽快融入东猛华小的教学环境。

