黄俊历 ·华团的接班人 我国约有九千多个华人社团，由地缘性及血缘性组织为首，加上宗教和教育团体，简称为华团，是马来西亚华社重要的团体。

我国约有九千多个华人社团，由地缘性及血缘性组织为首，加上宗教和教育团体，简称为华团，是马来西亚华社重要的团体。

广告

地缘性组织是由相同籍贯人士所成立，血缘性组织则是由宗亲所组成，这些由华裔前辈从中国移居马来西亚时所成立的社团，是为了帮助当时千里迢迢南来的同乡及宗亲提供一个联系平台，凝聚力量以便彼此照应。

由于当时社会局势不稳定，加上初来乍到的华裔人生地不熟，所以当时的华团成了他们的靠山，早到的前辈透过华团为后辈提供人脉以及经济上的方便，一些有会所的华团更提供乡亲住宿甚至谋生技能的便利，这使到我国的华团在当时迅速的发展。

马来西亚华团经过了百年的洗礼，直到今天，这些华团依然屹立不倒，这是我国华裔三四代人艰辛奋斗的成果，也展现出华人守望相助的一面。

随着社会的进步与文明，华团从成立初期的联系平台，到过后的谋福利角色，再到今天传承传统文化的组织，不变的是华团依旧需要同乡及宗亲的支持，才能延续下去。

今日的华团，大都面对同样的窘境，就是年轻一代的华裔子弟对于华团意兴阑珊，导致华团出现了青黄不接的现象，很多在任的理事都已是年过半百，苦无年轻一辈愿意接班。

年轻人真的不愿意参与社团活动吗？相信这是很多华团人士经常讨论的问题。我们应该分析的是，年轻人不愿意加入华团的原因，再从原因中探讨方案，才能解决问题。

广告

很多年轻人觉得，社团会馆有爸爸妈妈加入就好，他们没时间参与；有些则认为加入华团也不知道要做什么，很多更是在不知情的情况下由父母帮他们填写表格及缴付会员费。也有一大部份的年轻人是为了生活在打拼，不想把时间花在华团组织里。

虽然大部份的华团每一年都至少有举办超过一场的活动如周年庆、祭祖、颁发奖励金、节日庆典等等，但是，参与的人来来去去都是理事会成员及少许的活跃会员，始终无法吸引年轻一辈的加入。

但是，我们却看到很多非政府组织都是由年轻人带领的，这些非政府组织所举办的各种活动常常都受到很多人的青睐，如义走、义跑、骑脚踏车或开车寻宝活动，都不难看到年轻人带着家人孩子一起参与。

这证明了年轻人并非不热衷于社团活动，只是选择性的参与活动。因此，华团大可尝试主办年轻人喜欢的活动，藉以吸引更多的年轻乡亲参与，让他们对华团有新的印象，从而提高他们对华团的认识和归属感，加入接班的行列。