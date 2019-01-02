取消个唱3天后．刘德华宣布申请重办 今日主办机构在社交媒体发出特别通告，交代演唱会申请补场及退票事宜。

（香港2日讯）刘德华20场红馆跨年演唱会，可谓一波三折，第14场因喉咙发炎失声，需要腰斩演出，原本先取消12月28至30日3场表演，待华仔好好休息，但经医生诊断后确诊流感，余下12月31日至今年1月3日的4场演唱会亦无法演出，合共取消7场个唱。

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今日主办机构在社交媒体发出特别通告，交代演唱会申请补场及退票事宜，内容如下：

“主办机构映艺文化娱乐有限公司，对于取消2018年12月28日至2019年1月3日共七场刘德华香港演唱会，造成八万多名观众（以下简称“观众”）无法观赏到刘德华先生的演出，再一次表达最深切的歉意。

鉴于是次为刘德华先生相隔8年再次在香港举办的演唱会，观众期待已久，故此主办机构过去数天已积极与相关单位研究除退票外，能否安排补场演出。

因场地预订程序，现时香港体育馆可提供申请租用的最早档期为2019年12月。主办机构已即时向香港体育馆提出2019年12月的场地租用申请，希望能安排补场演出。如场地租用申请成功，观众可选择接受补场或退票安排。如申请失败，主办机构会马上安排退票。申请能否成功，将于2019年1月31日前可获确认。

以上是主办机构对观众的当前处理进度报告。

请观众谨记保留取消场次的完整有效门票（12月28日为门票，其余日期12月29日至1月3日连票根）。最终处理方案，最迟于2019年1月31日公布。恳请观众体谅。”（香港明报）