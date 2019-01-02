萨鲁丁：禁烟令首日·查319食肆发22警告信 柔佛州卫生、环境及农业委员会主席萨鲁丁表示，今日禁烟令开始落实后，截至今午3时为止，当局已检查319家餐馆及食肆，并发出22封警告信，另外也对957人给予劝告。

（柔佛．新山1日讯）柔佛州卫生、环境及农业委员会主席萨鲁丁表示，今日禁烟令开始落实后，截至今午3时为止，当局已检查319家餐馆及食肆，并发出22封警告信，另外也对957人给予劝告。

广告

萨鲁丁今日发表文告说，当局也援引“2004年烟草管制法令”，对在禁烟区违规者发出5张传票。

他希望这次扩大禁烟区的新措施，能够遏制吸烟的不良文化，并鼓励烟民戒烟。

他说，柔州各地的诊疗所将提供戒烟服务，欢迎民众浏览网站http://jomquit.moh.gov.my，以了解相关详情。

他强调，所有餐馆、食档、美食中心及餐车，包括船上及火车上的餐馆，都已列为禁烟区，以保护民众免受烟害。

他指出，柔州卫生局、州政府及地方政府，从去年12月开始便展开禁烟运动及宣传工作，违规的烟民及业者一旦被控及罪成，将会遭到罚款甚至监禁