马新第二通道免摩哆路费·5万新山居民受惠 工程部副部长安努亚指出，随着已有20年历史的马新第二通道自今年1月1日起取消了摩哆车过路费之后，这项宣布将记载于联邦政府与柔佛州政府的历史，为人民带来长远的利益，并实现马来西亚新政府使人民繁荣昌盛的愿景。

安努亚（中）主持取消马新第二通道摩哆车过路费；前排左起为邹裕豪与玛兹兰，右起是曾笳恩、阿兹阿都拉。（图：星洲日报）

（柔佛．新山1日讯）工程部副部长安努亚指出，随着已有20年历史的马新第二通道自今年1月1日起取消了摩哆车过路费之后，这项宣布将记载于联邦政府与柔佛州政府的历史，为人民带来长远的利益，并实现马来西亚新政府使人民繁荣昌盛的愿景。

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摩哆骑士提早19年受惠

安努亚于昨晚亲临马新第二通道收费站主持马新通道摩哆车过路费的取消仪式上指出，按照原订的大道特许经营权合约，摩哆车骑士提早19年享有免费通道，估计大约5万名新山居民从中受惠，每个月可节省介于24令吉20仙至66令吉。

财政部长林冠英早前提呈2019年财政预算案宣布，从今年1月1日起，取消马新通道的摩哆车过路费；与此同时，新加坡交通部也宣布，新加坡做出同样调整。

另一方面，马新第二通道关卡特工队主席兼行动党柏伶区州议员邹裕豪表示，马新第二通道在去年底出现的大塞车情况，或与往返马新两地的工人调整作息及通勤时间有关系，使高峰期出现在早晨6时30分至7时30分时段，这也是新趋势。

他表示，一些人抱持一种观点，认为第二通道的摩哆车过路费取消之后，新柔关卡一部份摩哆车流量将转移到马新第二通道，导致第二通道的交通阻塞情况加剧，针对这一点，他将于明早（1月2日）亲自到马新第二通道收费站视察情况。

“由于1月1日是新加坡公共假期，许多工人都无需上班，因此我选择在1月2日才到第二通道观察最新的交通情况。”

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拟增摩哆自动通关系统

他认为，马新第二通道的交通流量主要取决工人们的居住和工作地点，因此这项取消摩哆车过路费措施，大部份受惠者来自新山西北区包括士姑来一带的居民。

“我们也知道一些居住在新山东北区，如柔佛再也的摩哆车骑士会使用马新第二通道，因为他们的工作地点在新加坡的西部。”

他也披露，当局有意增加马新第二通道的摩哆车自动通关系统（M-BIKE）的数量，以进一步纾缓拥挤流量的问题。

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目前马新第二通道拥有31个M-BIKE自动通关系统，包括8个手动式柜台（manualcounter）。

出席者包括柔佛州公共工程、基设及交通委员会主席玛兹兰、新山关卡特工队主席兼民主行动党士都兰州议员曾笳恩、埔来士巴当区州议员达吉乌丁、大马大道局总监拿督阿兹阿都拉、南北大道公司营运长查卡利亚等。