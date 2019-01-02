柔去年商业诈骗案3285宗·借钱反被骗钱增59.4% 借钱反被骗钱，受害者多数为年长者！柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔指出，柔州2018年诸多商业诈骗案中，借钱反被骗钱的案件较2017年增加59.4%。

莫哈末卡里尔：许多借贷诈骗案的受害者为年长者。（图：星洲日报）

（柔佛．新山1日讯）借钱反被骗钱，受害者多数为年长者！柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔指出，柔州2018年诸多商业诈骗案中，借钱反被骗钱的案件较2017年增加59.4%。

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莫哈末卡里尔下午在淡杯水警行动部队总部召开新闻发布会时公布系列警方数据，并将之与2017年的数据作对比。

他指出，警方在2018年接获的商业罪案宗数为3285，较2017年的3443宗减少了158宗（等同于4.5%），其中4类罪案较为显著，分别是网络诈骗、澳门骗局、非洲骗局以及借钱反被骗钱。

他说，警方2018年接获515宗有关澳门骗局的投报，较2017年增加99宗（等同于23.8%），借钱反被骗钱的投报有687宗，较前一年增加了256宗。

借贷遇骗受害者多为长者

他指出，商业罪案的诈骗金额从2017年的2418万7000令吉增加至4092万911令吉，而许多有关借贷的诈骗案的受害者为年长者，他们多数为寻求捷径而没向政府单位再三确认，最终坠入骗局。

莫哈末卡里尔也针对毒品罪案、暴力罪案等公布数据；他指出，柔州警方在2018年共逮捕了1万5891名涉及毒品罪案的人士，其中2696人涉及毒品供应，5365人拥毒，7733人涉嫌吸毒，而警方也在危险毒品特别防范措施（LLPK）法令下逮捕了97人。

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“2018年，警方起获的毒品共有79.44公斤，价值2566万令吉，警方也在系列取缔行动中充公了1218万令吉的财物，包括现金、金饰、股票等。”

罚单优惠

收逾557万罚款

他也针对柔佛州交警罚单50%折扣优惠公布数据，他指出，相关优惠活动进行以来，警方共收取了557万180令吉，而警方之所以展开优惠活动，目的并非为了收钱，而是要违法者付出代价，不过允许他们以优惠的价格缴付罚款。

汇报时，莫哈末卡里尔亦提到州内摩哆车窃案的情况，他指出，新山北警区、依斯干达公主城以及麻坡警区的案件宗数较为显著，分别占12.16%、18.88%以及28%。

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他强调，根据警方的调查，许多摩哆车窃案的发生，攸关驾驶者的疏忽，让偷窃者有机可趁，因此他奉劝驾驶者提高警惕，将摩哆车停放在停车位及加锁。

2018年全柔罪案宗数概况

罪案宗数（每天平均）：28.32宗（2017年为30.97宗）

谋杀案：43宗（2017年为66宗）

破门行窃：1239宗（2017年为1211宗）

摩哆车偷窃案：3881宗（2017年为4104宗）

商业罪案：3285宗（2017年为3443宗）