商讨至达城分校工程细节·宽中董事会12日开特大 宽柔中学董事长童星存指出，董事会应筹办宽中至达城分校委员会建议，将于1月12日召开特大，以清楚说明宽中至达城分校筹建经费8300万令吉的工程细节。

新山宽柔中学今天举行开学典礼，全新心情迎接新学年挑战。（图：星洲日报）

（柔佛．新山1日讯）宽柔中学董事长童星存指出，董事会应筹办宽中至达城分校委员会建议，将于1月12日召开特大，以清楚说明宽中至达城分校筹建经费8300万令吉的工程细节。

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上述特大于当天下午2时在新山宽中大礼堂举行。

童星存说，董事会于去年召开的特大经宣布，至达城分校的筹建须耗资8300万令吉，惟当时没有详细列明建设工程细节。

“应筹办宽中至达城分校委员会建议，董事会也在会议商讨后，决定本月12日召开特大，除了进一步详列工程细节，同时汇报最新和具体的建校工程进展。”

童星存与新山中华公会会长拿督斯里郑金财，联合担任宽中至达城分校委员会联合主席、副主席与委员来自新山五帮会馆、新山中华总商会、古来中华公会和五帮会馆、古来中华总商会、巴西古当华团联合会，以及宽柔校友会和雪隆校友会。

建费仅筹获3700万

童星存于今天出席新山宽柔中学开学典礼，在致词及接受媒体询问时指出，至达城分校目前仅筹获3700万令吉，距离目标尚远，而新山与古来校园非紧急的维修事项将暂缓，以着重至达城分校的建校。

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“不过，两校的必要维修工程仍会进行，例如新山宽中室内体育馆展开提升和维修，并由一位1984年毕业校友的Laubros公司免费负责相关工程。”

此外，童星存表示，董事会与一家公司签署合作备忘录，探讨策划在校园推行“一卡通”的运作系统模式。

一旦落实“一卡通”，宽中校园日后迈入无现金措施，可通过电子卡自动点名报到、购买食物和学校用品等。

新山宽中首办选修课

烹饪课30名额6秒抢完

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新山宽柔中学校长郑美珍说，该校今年首次为高三学生安排每周2节的选修课，以体验兴趣学习，有机会涉猎非本科课程，当中最受欢迎的烹饪课，30个名额于6秒钟内被抢完。

郑美珍：“创客教室”探讨STEAM

“其他26个选修课包括演讲、法律等，同学未踏入大学前可尝试感兴趣的课程，从中受惠，老师也有发挥所长的舞台。”

郑美珍今天于该校大礼堂举行的开学典礼致词表示，校方今年创立“创客教室”，探讨STEAM教育课程的实行方案及对教师进行培训，并于2020年落实在初二学生的课程中。

“希望能提供学生一个自学、独立思考和创意思维的系统化培训环境。”

迎1123初一新生

新山宽中今年迎来1123名初一新生，截至12月29日，注册学生人数为5541名，全体教职员工共306人，有15名新老师，2名宿舍生活导师。

此外，该校今年首办班级领袖训练营，培养学生的领导能力，更快适应干事工作。

