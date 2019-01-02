女商人智退电话诈骗集团·“手机电量不足”结束通话 机警女商人智退电话诈骗集团，先后与冒充邮政局职员和警官的老千“纠缠”超过半个小时，最终以“手机电量不足”为由结束通话，得以保住钱财。

（吉隆坡2日讯）机警女商人智退电话诈骗集团，先后与冒充邮政局职员和警官的老千“纠缠”超过半个小时，最终以“手机电量不足”为由结束通话，得以保住钱财。

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来自甲洞的华裔女子郑淑蓉（47岁）指出，她是在前天早上9时许接获一通拨至其住家电话的来电，对方一名华裔男子自称是登嘉楼大马邮政公司的职员。

她说，对方指称她的大马卡号码疑遭一名华裔男子盗用，将一个装有一件外套和2张属于她的大马卡邮寄到沙巴。

由于事主不曾邮寄任何包裹，该名“邮政局职员”献议她报案，并热心地协助她将通话转接到位于登嘉楼大马邮政公司的警局。

她指出，通话转接到一名华裔警曹后，对方向她要求手机号码，以方便进行线上投报。

“与此同时，他‘强调’将会使用登嘉楼州警察总部的电话号码拨至我的手机，为了取信于我，还教我如何上网搜寻证实他的说辞。”

尽管如此，她说，她随后接获一组12个手机号码只有后面9个号码与登嘉楼州警察总部的号码无异，前面3个号码却是+999。

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“初时我还半信半疑，但之后对方指示我独自关在房间，勿让别人打扰报案程序时，我就确定对方是老千。”

于是，事主谎称手机必须充电，以下楼拿取充电器为由中断通话；随后在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐建议下向警方投报，同时召开新闻发布会警惕公众。