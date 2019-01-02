人工指纹成功研发 逾30%手机恐被入侵 随着科技日益发达，指纹识别功能逐渐普及化，从门锁到智能手机，被认为方便且安全性极高。然而，来自纽约大学和密歇根州立大学的研究团队声称，已成功研发“万能锁匙”，能轻易入侵近三分一的智能手机，因此呼吁有关公司改善储存指纹图像的方法，以防骇客有机可乘。

（美国‧纽约2日讯） 随着科技日益发达，指纹识别功能逐渐普及化，从门锁到智能手机，被认为方便且安全性极高。然而，来自纽约大学和密歇根州立大学的研究团队声称，已成功研发“万能锁匙”，能轻易入侵近三分一的智能手机，因此呼吁有关公司改善储存指纹图像的方法，以防骇客有机可乘。

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据《东网》报道，理论上来说，要破解人类的全指纹并非易事，但有关研究团队指出， 目前指纹锁的装置容量有限，所以只会套取部分指纹的影像。如此一来，只要其他人的指纹与用户的其中一组指纹吻合，即可解锁。

不过指纹锁的用户们也不用太焦虑，研究人员解释，尽管有关安全系统构成潜在威胁，但开发人员可以将指纹感应器装在屏幕上，让智能手机获取更高解像度的图像，提高指纹扫瞄的安全性。

研发团队是在去年研发名为“DeepMasterPrints”的“万能锁匙”。