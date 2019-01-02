解释退出国羽原因‧吴蔚昇：让路年轻球员 里约奥运亚军双蔚组合吴蔚昇与陈蔚强决定退出大马国羽，主要原因是大马羽总想要重点栽培年轻有潜能的球员，所以两人才决定退出国羽成为自由球员。

吴蔚昇坦承，他与拍档蔚强明白大马羽总重点栽培年轻球员的用意，所以决定退出国羽转打职业球。（图：星洲日报）

（吉隆坡2日讯）里约奥运亚军双蔚组合吴蔚昇与陈蔚强决定退出大马国羽，主要原因是大马羽总想要重点栽培年轻有潜能的球员，所以两人才决定退出国羽成为自由球员。

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蔚昇与蔚强依然在大马羽球学院训练备战1月8日至13日举行的泰国羽球超级300赛，而本周六将是两人在国羽训练的最后一日。

5月20日才庆祝30岁生日的吴蔚昇今早在大马羽球学院训练结束后受访时表示，由于大马羽总此前表态会给他们多四个月的考验期，以证明可以走出低潮期，而此次两人出走，让外人误以为他们是顶不住来自羽总的压力。

澄清并非受不了压力退队

对此蔚昇澄清说：“我们在大马羽总国羽16年了，一直以来都有压力，都已习惯了，并非承受不住羽总的压力，才做出退出国羽的决定。”

他解释，大马羽总在未来的计划已说得很清楚，将集中栽培年轻的二线球员，以成为未来大马国羽的主力球员，尤其是争取明年东京奥运的参赛席位。

他说，他们今年就30岁了，已经不年轻，所以自己明白不要成为年轻球员上位的绊脚石。

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“我们非常明白和了解大马羽总的用心良苦，我们退出国羽，转打职业球，我与蔚强依然继续拍档，并没有因为退出国羽就放弃不打球。”

目标仍是冲击东京奥运

目前，双蔚组合世界排名14，蔚昇表示，他们接下来的目标就是力争明年东京奥运参赛席位。

“我们退出国羽，将会自己安排一切，包括训练、参赛和物理治疗等，尤其是寻找赞助商。我们需要的训练和比赛费用，也与里奥混双亚军陈炳顺与吴柳莹一样，估计需要约40万令吉。”

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他表示，他们未来即使是在比赛中也是自己负责，不会有教练指导，但他有信心表现不会受到影响。

询及顺莹组合退出国羽，是否影响两人决定跟随退出国羽时，蔚昇说：“我们虽然在退出国羽之前，有征询其他男双职业球员组合的意见，但却没有与顺莹组合商量，而是两人自己做出决定。”

称退休言之过早

他说，东京奥运的参赛席位是他们首要的目标，目前谈论东京奥运后的计划，是否退休，尚言之过早。

身为上届里约奥运男双银牌得主，吴蔚昇也希望他们在过去为国羽和国家做出的贡献，能获得大马羽总的尊重。

蔚昇与蔚强生日只差一天，即蔚昇5月20日、蔚强5月21日，两人都会在今年庆祝30岁生日。

下周的泰国羽球超级300赛，两人列为首号种子，若是顺利，双蔚组合有机会在复赛碰上世界排名29的第6种子王耀新与张御宇。

在双蔚组合退出国羽后，国羽的首号男双重担将落在谢定峰与苏伟译的身上，目前两人的世界排名22。