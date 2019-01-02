哈林：土地拥有权破140万个·柔今年放眼4亿地税 柔佛州土地与矿务局局长拿督哈林指出，随着土地拥有权逐年增加，截至目前州内的土地拥有权已突破140万个，该局因此设定在今年2019年内，可收取高达4亿零480万令吉的土地税目标。

民众即日起可到4个地点缴付土地税。（图：星洲日报）

（柔佛．新山1日讯）柔佛州土地与矿务局局长拿督哈林指出，随着土地拥有权逐年增加，截至目前州内的土地拥有权已突破140万个，该局因此设定在今年2019年内，可收取高达4亿零480万令吉的土地税目标。

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他说，上述今年预计可收得的土地税额，比去年2018年的4亿200万令吉土地税目标，增加了280万令吉。

“然而，土地局去年共收获的土地税收为3亿5870万令吉，而截至去年12月31日统计显示，被拖欠的土地税额共7500万令吉。”

哈林于今早巡视新山土地局元旦日的民众缴付土地税后召开的新闻发布会上透露，当局透过各种活动，包括赠送小礼物予在元旦日当天，最早到各个可付还土地税地点缴付土地税的首20名民众，也藉此宣导及鼓励民众在每年5月31日截止日期缴付土地税，以免逾期遭罚款。

哈林指出，民众从即日起，可到州内4个地点缴付土地税，其中包括位于拉庆的新山土地局、依斯干达公主城土地局柜台、巴西古当城市中心广场及新山直律街大城市广场的城市转型中心（UTC）。”

首20人还税获“手拿包”

他说，该局今年准备了特制的“手拿包”（Clutchb a g）给最早到土地局还土地税的首20位民众，以示鼓励。

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他表示，今日的缴税秩序良好，民众从上午5时30分便开始排队，这是一个很好的现象，显示了民众对于缴税的责任心。

“民众可从今日开始至5月31日前，从上午8时至下午4时30分的办公时间内到以上地点缴税，以免逾期遭罚款或面对土地被充公的问题。。”

他透露，民众即日起，也可选择通过到官方网站http://onlinepayment.johor.gov.my进行线上付款，更省时省事。

元旦日办公时间大清早，已见不少民众至到土地局轮候缴税。（图：星洲日报）哈林（左二）

分层地契业主可缴税土地局

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另一方面，针对一些持高楼单位分层地契业主欲付土地税，却面对联合管理机构（JMB）不活跃的问题，哈林说，其实这些业主都有意愿要付还土地税，却苦于过去没有付还土地税的机制。

“政府因此已经同意，让这些分层地契业主可以将所属单位的土地税，直接付还给土地局。”

他也进一步说明土地税收与产业税的差别，土地税收是缴交给柔州政府，作为发展州属的用途；产业税收则是付还给地方政府，如市议会等，作为发展社区行政及发展用途。

新山县土地局局长阿兹曼今日也陪同哈林巡视该土地局的运作。

