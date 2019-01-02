气候良好唱丰收‧今年不必吃贵柑 距离农历新年还有一个多月，年柑已上市，由于中国各种柑类今年大唱丰收，因此，消费人不会吃贵年柑。

沙糖桔也已上市，是近年来农历新年受欢迎的年桔之一。（图：星洲日报）

（霹雳‧太平31日综合讯）距离农历新年还有一个多月，年柑已上市，由于中国各种柑类今年大唱丰收，因此，消费人不会吃贵年柑。

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太平一名年柑批发商披露，今年中国各地的各种年柑包括蕉柑、芦柑及椪柑因气候良好而盛产，使年柑的价格趋软。

他说，2016年的年柑因碰上雨季，结果年柑产量大跌，当时年柑的价格上涨了约30%，去年的年柑价格则回稳。

市场淡静销量未明

“目前年柑开始上市，惟只有椪柑及芦柑，蕉柑将在下个月才会大量运抵。”

他说，根据去年的年柑价格，24粒箱的椪柑及芦柑售价约21令吉，18粒箱的为18令吉，今年预料每箱或下跌数令吉。虽然如此，他因市场淡静，对年柑的销量还是静观其变。

他说，市场上出现许多不同的包装，因此消费者在购买时应问清楚及进行比较，以便买到合意的年柑。

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蔡崇兴展示由南非入口的金柑桔。（图：星洲日报）

蔡崇兴：马币走软没涨等于跌价

水果小贩蔡崇兴说，他零售的各种年柑价格与去年相去不远，每公斤的价格介于10令吉至12令吉。

他说，马币今年下跌了许多，如以汇率计算，年柑没有涨价意味是跌价了。

他指出，目前已上市的年柑有中国的椪柑、芦柑，桔子方面则有沙糖桔及贡桔，而来自南非及土耳其的金柑桔也来抢滩，准备分一杯羹。

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“已运抵的年柑品质都不错，除了鲜美，也甘甜多汁。”

蔡崇兴说，虽然年柑已陆续上市，但市场慢热，仍未掀起购潮。

他表示，目前市景欠佳，加上年轻一代对年柑的兴趣欠缺，因此相信要到了接近新年游子返家后，年柑才会热卖。

9日后大量销售年柑

目前有少量永春卢柑上市的怡保新利生果企业有限公司负责人指出，基于美金汇率没有变动，年柑价格也没有浮动，因此，消费人不用在新一年吃贵年柑。

该生果店将在1月9日正式大量销售各种年柑。