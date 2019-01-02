NBA‧助暴龙咬伤爵士‧里奥纳德45分生涯新高 暴龙主控罗利因背伤继续缺阵，里奥纳德全场22投16中，17罚13中拿到45分。

暴龙当家球星里奥纳德（中）22投16中，罚球17罚13中，砍下了45分6篮板，带领加拿大球队在主场以122比116击败爵士。 （图：美联社）

（美国‧纽约2日讯）暴龙当家里奥纳德在第三节轰下19分，全场45分创造了职业生涯得分纪录，最终暴龙坐镇主场以122比116击败爵士。

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暴龙主控罗利因背伤继续缺阵，里奥纳德全场22投16中，17罚13中拿到45分。此前，里奥纳德NBA常规赛生涯得分纪录是2017年1月22日对阵骑士时拿到的41分，当时他还在马刺效力。

里奥纳德在下半场进入MVP模式主宰比赛，在进攻端持续发力，为爆发之夜奠定了基调。他在迎来生涯纪录之夜的同时拿到了一场胜利，皆大欢喜。

拓荒者控卫里尔拉德在末节结束前上篮得手将比赛拖入加时，最终协队以113比108战胜国王。

里尔拉德全场得到25分6助攻，此役他大部份时间都不在状态，但末节还剩2分多钟、拓荒者落后7分时，他发力连续攻下7分，包括末节结束前15秒单打突破得手将比赛拖入加时。加时赛中，他用罚球和跳投再得5分。

努尔基奇的发挥更亮眼，不仅砍下24分23篮板，还送出7助攻5抄截和5阻攻，成为历史上第一位砍下20+20+5+5+5的球员。此前最接近此数据的是“大梦”奥拉祖旺，单场34分22篮板5助攻4抄截7阻攻，“天勾”贾霸也曾砍下31分21篮板5助攻5抄截4阻攻。

科比将获第4个千金

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已退役的NBA巨星科比‧布莱恩特在Instagram上宣布老婆又怀孕了，而且怀的又是一个“前世情人”。

科比在社交媒体上发出一张图片并写道：“新的一年，新的宝贝，曼巴宝贝正在路上，2019！瓦妮莎和我很兴奋地宣布，我们将迎来又一个女儿，她将会与娜塔利娅、吉安娜和比翁考作伴。”

科比和瓦妮莎此前已经生了3个女儿，对于他老婆怀上第4个女儿的消息，众多网友反应不一，一位网友表示：“恭喜你们！但我原以为这会是一个小科比。你们可以再试一次，想办法再生一个！”，当然也有网友调侃，“这是要组个女子篮球队的节奏吗？”