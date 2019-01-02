禁烟告示牌规定不明确‧商家进货少业者难买到 由于之前出现禁烟告示牌规定不明确情况，安顺广告牌商不敢大量办入这类告示牌，造成茶餐室业者不容易购买到所需的禁烟告示牌。

（霹雳‧安顺1日讯）由于之前出现禁烟告示牌规定不明确情况，安顺广告牌商不敢大量办入这类告示牌，造成茶餐室业者不容易购买到所需的禁烟告示牌。

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据售卖禁烟贴纸的广告牌商告诉茶餐室业者，他们不敢办入大量的禁烟告示牌，因他们担心一旦购入不符合规格的禁烟告示牌，日后无法销售出去，就会蒙受亏损，所以广告牌商只购买少量告示牌，导致供应量不多。

史习添：料茶室烟销量跌

安顺海记茶室东主史习添向星洲日报《大霹雳》社区报说，他在一星期前已购买一张禁烟告示牌，但其尺寸不符合规格。

“我的餐馆邻居较后让了一张尺寸符合规格的禁烟告示牌给我，让我省却四处寻找购买的麻烦。据广告牌商说，他们只办少量的禁烟告示牌，因担心购入的告示牌不符合规格而无人问津。”

史习添说，在他的茶室贴了禁烟告示牌后，今早仍有4、5名茶室在茶室内吸烟，不过在他的婉转劝告下，他们都明理地走出茶室外吸烟后，才回到茶室喝茶。

“我自己也有吸烟，并以身作则，走出茶室外吸烟。在茶室内禁烟相信会导致香烟销量下跌，却让茶室更清洁。”

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苏昌仁：买不到合规告示牌

安顺长发茶室东主苏昌仁说，他近日到2家广告票商购买禁烟告示牌，都买不到符合规格的告示牌。

他说，今早6时30分至11时，他的茶室约100名茶客都非常自律，没人在茶室内吸烟。

“茶客们都已知道今日开始在茶室中是不能吸烟的，如果有茶客在茶室内吸烟，我会提醒他们。”

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苏昌仁认为卫生部应该提供禁烟告示牌给茶室，过去茶室禁止销售香烟给18岁以下青少年条例实行时，卫生部也有提供免费告示牌。