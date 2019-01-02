扩大禁烟令开跑‧烟民“乖乖” 食客赞 扩大禁烟区措施今日正式开跑，许多烟民自动自发没在开放式食肆吸烟，往日餐室地板烟灰烟屁股满地的情况不复见，让食客赞好！

茶餐室内食客众多，不见有人吸烟。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保1日综合讯）扩大禁烟区措施今日正式开跑，许多烟民自动自发没在开放式食肆吸烟，往日餐室地板烟灰烟屁股满地的情况不复见，让食客赞好！

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大部份烟民想抽烟时会走到茶室或离餐桌较远的地方去抽烟，甚至有小贩烟瘾发作时走到茶室旁的楼梯口角落独自吸烟，以免影响到他人。无论如何，也有烟民似乎不知道新条例今天已开始，依然在食肆内吞云吐雾。

员工劝阻“转移阵地”

多家经营开放式食肆包括一家店内还未张贴禁烟告示牌的东主说，绝大部份吸烟的食客今天都很乖很醒目，无需他们提醒就自动不吸烟，只有很少人有违规动作，不过未吸成就被员工好意劝阻，并转移阵地到食肆外吸烟。

他们告诉星洲日报《大霹雳》社区报，禁烟措施目前看来没对他们的生意构成影响，即便他们劝阻，吸烟的顾客也没有不高兴，而是很合作的到别处吸烟。

他们表示赞同政府的这项措施，因为餐室环境卫生改善了，不管餐室员工或食客皆大欢喜。

室内张贴禁烟贴纸

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怡保一家点心店员工受访时说，她今天没看到有食客吸烟，不管怎样，在扩大禁烟区前，光顾该点心楼者尤其是年轻人，吸烟时多会自动走到五脚基处。

“其实，我们的点心楼一直以来都不鼓励食客在室内吸烟，并在室内张贴了禁烟贴纸，只让靠近大门处的三几张桌子的顾客吸烟。不过，从今天起，所有顾客都不能吸烟了。”

餐室少了香烟废弃物，感觉上干净了很多呢！（图：星洲日报）

林丽仙：餐室变干净了

怡保中央茶餐室老板娘林丽仙说，有吸烟习惯的顾客今天光顾该茶餐室时都很乖，不见有人掏香烟出来吸，虽然也有人买香烟，但烟民不在这里吸烟。

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“有一名烟民有拆封香烟盒的动作，我的员工见状忙提醒他，他受劝，也没露出不高兴的样子。”

她说，平日一个上午，该餐室的地板满地都是烟灰烟屁股，今天却非常干净，相信他们今日收工后做清洁工作时，必定少扫很多香烟废弃物。

“我很赞成政府的这项措施，往后继续配合监督食客，虽然今日未见有执法人员出现，但我相信这项措施会成功的，因为我之前曾就这课题问过吸烟的顾问，他们的回应是：就少抽两根烟吧！”

怡保中央餐室员工打扫地上，只见大多数是纸巾垃圾，少见“烟屁股”。（图：星洲日报）

廖艳仪：忘了新措施开跑

怡保新鸿记美食店老板娘廖艳仪说，其实她忘了今天茶餐室开始落实禁烟，但今天不见有顾客吸烟。

“今后我看到有食客吸烟，一定会劝阻他们，因为他们的行为会连累我受到当局处罚，除非他们留下罚款的款项给我付罚款。”

她说，很赞成政府此举，因店里环境更卫生了，尤其是她儿子鼻子敏感，过去就常要求她和丈夫购买禁烟告示牌张贴在店内，但因该店是没装冷气开放式食店，没有理由得罪顾客，所以不敢行动。

根据观察，即便是食肆露天的餐桌也不见有人坐在椅子上抽烟。（图：星洲日报）

孔美英：烟民到路旁吸烟

怡保怡乐茶餐室老板娘孔美英说，她忙着做生意，没注意是否有顾客在店里吸烟，不过倒看到许多人走到店前马路上吸烟。

她说，她已在店里张贴了多张禁烟告示牌，顾客跟不跟逼不了，她已尽上自己的责任。

“卖禁烟告示牌的人告诉我，只要我有贴告示牌，就算有顾客吸烟，我就不会有事，若没贴则会中罚。”

一些烟民态度依然故我，在食肆继续吞云吐雾。（图：星洲日报）

黄德髟：赞烟民高配合度

实兆远南华咖啡茶东主黄德髟表示，有吸烟的客人今天都会自动到离开咖啡店范围较远的地方去吸烟，即使是坐在露天桌的顾客也这样做，令人赞赏。

他说，有趣的是一些熟客还会告诉他，他们会到外边去抽烟，这些烟民的配合度让他不必担心万一执法人员到来取缔时，他和顾客都可能受到对付。

“其实，很多烟民都了解在食肆内抽烟的确会影响到餐厅内的其他顾客，所以既然卫生部如今严厉推行禁烟令，他们也自然配合，有些甚至开始减少抽烟量或想要戒烟了。”

无论如何，一些人的确未意识到禁烟令已推行，在一些食肆仍可见到有人坐在椅子上抽烟，完全不顾他人的感受。

烟头向左向右疑问

西华尼申：都可以

有关禁烟告示牌的到底该用烟头“向左”的还是“向右”的，掌管霹雳州卫生事务的行政议员西华尼申强调，其实没有白纸黑字指南规范禁烟告示牌，只要在市面买得到就可以用，最重要是能够将讯息传达出来。

他今日向星洲日报《大霹雳》社区报说，扩大禁烟区措施是卫生部长发出的指令，而其他国家采取同样的措施都能取效，没理由马来西亚不能成功。

他呼吁不吸烟者能够扮演施压的角色，提醒餐厅食肆遵循这项措施。