元旦“道路流氓行动”‧取缔非法飙车扣153人 配合2019年元旦到来，怡保警方今日凌晨展开“道路流氓行动”，在行动地点华林市一带的北升旗山路取缔非法飙车人士，把153人扣留带回调查，其中有5人被直接逮捕。

被扣查的摩哆车全部全部置放在怡保交警行动室外，场面壮观。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保1日讯）配合2019年元旦到来，怡保警方今日凌晨展开“道路流氓行动”，在行动地点华林市一带的北升旗山路取缔非法飙车人士，把153人扣留带回调查，其中有5人被直接逮捕。

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被逮捕的人士包括了一名年仅14岁的华裔骑士，他抵触了1987年陆路交通法令第42（1）（危险驾驶）条文，另有29岁马来男子和18岁华裔男子也抵触了同样的法令条文。

另外，一名44岁印裔男子也因醉酒驾驶，抵触了1987年陆路交通法令第45A（1）条文而被逮捕；一名20岁印裔男子则因滥用毒品，在危险毒品法令第15（1）（a）条文下被捕。

封路取缔违法骑士

怡保警区主任莫哈末阿里助理总监今日发文告指出，警方踏入元旦日凌晨零时01分开始展开这项取缔行动，至今日清晨7时结束。

行动地点聚焦在华林市北升旗山路，参与行动的有8名警官和43名警员，由怡保交警主任罗斯兰助理警监亲自指挥。

凌晨2时30分，当警方在上述路段进行监控时，发现大批摩哆车在超速与危险的情况下在路上狂飙，并不时在同一条路段重复U转后飙车，存有危害其他道路使用者的风险，于是警方进行封路并立即取缔违法骑士。

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开211罚单

在这起行动中，警方成功检查了231辆摩哆车及脚车，多达245人被检查，包括33名马来人、29名华裔和183名印裔。同时充公了35辆摩哆车，开出了211张罚单，所涉及的违法项目多达226个。

这些违法项目包括阻碍道路（43个）、无照驾驶（33个）、无法出示驾照（2个）、改装排气筒（10个）、没有侧后镜（24）、闯红灯（26个）、没有“P”

贴纸（6个）、没有买保险（12个）、路税过期（16个）、没有路税（1个）、零件不齐全（31个）、没有车牌（17个）和非法改装（5个）。

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被扣留的骑士和摩哆车过后被带往怡保交警行动室接受检查，整起行动于今日清晨结束。