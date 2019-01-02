美国大学研发人工指纹·30%手机或被骇客入侵 科技日新月异，智能手机、门锁等多样装置，近年利用指纹锁技术加强保安。惟近日有美国大学宣称已成功研发人工指纹，更可以入侵接近三分一的智能手机，呼吁有关公司改善储存指纹图像的方法，以防骇客有机可乘。

（美国·华盛顿2日讯）科技日新月异，智能手机、门锁等多样装置，近年利用指纹锁技术加强保安。惟近日有美国大学宣称已成功研发人工指纹，更可以入侵接近三分一的智能手机，呼吁有关公司改善储存指纹图像的方法，以防骇客有机可乘。

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声称破解指纹锁的研究团队来自纽约大学和密歇根州立大学，他们指目前智能手机及其他使用指纹锁的装置因容量有限，只会套取部份指纹的影像，因此其他人的指纹只需与用家其中一组指纹吻合，即可解锁。他们去年研发出名为“DeepMasterPrints”的“万能锁匙”，声称能够入侵智能手机。

虽然人工指纹或会对智能手机的安全系统构成潜在威胁，但是研究人员解释，开发人员可以将指纹感应器装在屏幕上，让智能手机获取更高解像度的图像，使指纹扫描变得更加安全。

信用卡公司去年打算推出具扫描指纹功能的信用卡，美国达美航空亦打算透过指纹技术，办理登机手续等。