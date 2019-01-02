黄顺光‧打开种族间的那一道墙 太平保阁亚三售卖鱼菜及猪肉巴刹间的2个通门，在尘封了五年余后于日前被敲开，2个巴刹的小贩商及顾客今后可以再度穿梭其中，在购买鱼菜之余也可以顺道购买猪肉。

太平保阁亚三售卖鱼菜及猪肉巴刹间的2个通门，在尘封了五年余后于日前被敲开，2个巴刹的小贩商及顾客今后可以再度穿梭其中，在购买鱼菜之余也可以顺道购买猪肉。

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2个巴刹间原本便筑有一道墙，但墙的左右两边拥有2个通门，方便小贩商及顾客可以在2个巴刹间往来购物。

2个相连的巴刹存在已超过60年，各族对这种情况皆习以为常。不过，太平市议会在2013年却不顾小贩及居民的反对，强行把2个通门封掉，造成居民在买菜后要买猪肉时，便必须走出巴刹再进入另一个巴刹，非常不方便，尤其是在雨天。

当局封掉通门的理由，是因为顾客在购买猪肉时找换小钞或银角，过后又到鱼菜巴刹购物，结果沾有猪油的钞票或银角，可能便会找换给穆斯林。

这个理由相当牵强，但当局却一意孤行。就如在约30年前时，太平市议会也指示大巴刹售卖烧肉的小贩，必须把吊在街头的烧肉遮盖起来一样，理由是对穆斯林敏感。

中文的门字中间留下一个空间，意味着“门”可以让各方出入互相往来及交流，封掉门犹如要切断种族间的共识，并增加了各族间的猜疑及不满。

政府这些不亲民的不公平措施，长年累月累积了下来，肯定会引起种族间的不满，虽然人民无力加以阻止，而华基政党也显得有心无力，但星星之火可燎原，这可能便是国阵在509中失去政权的其中一个原因。

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保阁亚三巴刹的通门被打开，虽然只是一件小事，却象征著种族间的藩篱已被打开，希望各族间的隔膜因此也会逐渐消失，取而代之的是更多的包容及和谐，促使各族更为团结及谅解，齐心合力协助国家迈向更繁荣及和睦的未来。

在此期盼在新的一年中，政府在落实各种政策时，也能如打开保阁亚三巴刹的通门一样破除陈旧腐败，推出更多对各族友善的政策，如此一来，人民才会在2019年看到希望。