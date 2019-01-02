槟岛闭路电视摄像头·增“脸部识别功能” 槟岛市政厅管辖的767个闭路电视摄像头，增加了“脸部识别功能”，犯罪份子将难以遁形。

（槟城2日讯）槟岛市政厅管辖的767个闭路电视摄像头，增加了“脸部识别功能”，犯罪份子将难以遁形。

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槟州首席部长曹观友今日为槟岛市政厅闭路电视的脸部识别系统主持推介礼时强调，槟州是国内首个推介此识辨系统的州属，州内未来会装置更多的这类闭路电视。

目前槟岛和威省共有逾900个闭路电视摄像头，可即时协助当局维持治安和管理交通。

此系统与警方连线，电眼一旦拍到与通缉罪犯匹配的样貌，系统就会启动警示并寻找罪犯的资料，在进一步确定罪犯的位置后，警方就可出动捉人。

曹观友说，槟州目前所拥有的闭路电视规模其实是不够的。

他过去到外国考察，发现外国的大城市都有两三万个闭路电视摄像头。

因此，他说，槟州所需要的闭路电视摄像头，没有5000，也要3000个。

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他希望全国各地的地方政府也能效法槟城装置有脸部识别功能的闭路电视系统，使我国更加安全，虽然地方政府在治安方面没有执法权，却可在这方面协助警方。