禁烟首天 地上空气环境干净了‧咖啡店烟客少了 非冷气食肆也禁烟首天开跑，不少业者发现今日在咖啡店等处吸烟的烟客明显减少，地上也少了烟蒂，环境更干净多了。但这禁令能否持续有效，烟客会否会继续守法，则还要时间观望。

由于政策落实的首日是公假，所以禁烟的实际情况还有待观望。（图：星洲日报）

（槟城1日讯）非冷气食肆也禁烟首天开跑，不少业者发现今日在咖啡店等处吸烟的烟客明显减少，地上也少了烟蒂，环境更干净多了。但这禁令能否持续有效，烟客会否会继续守法，则还要时间观望。

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迈入2019年的第一天，也是卫生部扩大禁烟区至非冷气食肆政策执行之日，《大北马》社区报记者走访市区数间咖啡店，向业者了解后得知，他们发现今日用餐后坐着吸烟的烟客少了，食客用餐后便离开咖啡店到外头吸烟去了。

黄嘉德：地上没烟蒂干净了

乔治市古蹟区莺罗茶室业者黄嘉德说，该店今早的情况不错，几乎没发现有烟客在店内吸烟，所以地上也干净了，他们也不用一直去扫烟蒂。

他说，该店过去也没有为烟客提供烟灰缸。

“这一带本来就比较多上班族，而上班族烟客人数也颇多，但今天是公共假期，暂时还不能断言禁烟情况。”

他之前已在咖啡店墙上贴上了禁烟牌，提醒烟客勿在店内吸烟。

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墙壁上贴了大大小小，甚至已发黄的禁烟牌。而配合这次卫生部的新禁令，业者再挂出更显眼的禁烟牌，提醒食客“请勿吸烟”。（图：星洲日报）

烟客多有自觉到外头吸烟

另一名林姓咖啡店业者也发现，今日的烟客多有自觉，不在其店内吸烟，有些是吃完离开，到外头吸烟去。

他说，该店一早至中午的禁烟情况尚好，但禁烟令才开始执行，还不知道接下来其他烟客会否遵守。

他认同这项禁令，也不排除将来看到食客吸烟时会上前阻止，尤其在有小孩在旁时。

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他说，合格的禁烟牌缺货，目前很多同业，包括他都还在等待购买。