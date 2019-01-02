禁烟首天 地上空气环境干净了‧咖啡店烟客少了
2019-01-02 16:35
禁烟首天 地上空气环境干净了‧咖啡店烟客少了
非冷气食肆也禁烟首天开跑，不少业者发现今日在咖啡店等处吸烟的烟客明显减少，地上也少了烟蒂，环境更干净多了。但这禁令能否持续有效，烟客会否会继续守法，则还要时间观望。
（槟城1日讯）非冷气食肆也禁烟首天开跑，不少业者发现今日在咖啡店等处吸烟的烟客明显减少，地上也少了烟蒂，环境更干净多了。但这禁令能否持续有效，烟客会否会继续守法，则还要时间观望。
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迈入2019年的第一天，也是卫生部扩大禁烟区至非冷气食肆政策执行之日，《大北马》社区报记者走访市区数间咖啡店，向业者了解后得知，他们发现今日用餐后坐着吸烟的烟客少了，食客用餐后便离开咖啡店到外头吸烟去了。
黄嘉德：地上没烟蒂干净了
乔治市古蹟区莺罗茶室业者黄嘉德说，该店今早的情况不错，几乎没发现有烟客在店内吸烟，所以地上也干净了，他们也不用一直去扫烟蒂。
他说，该店过去也没有为烟客提供烟灰缸。
“这一带本来就比较多上班族，而上班族烟客人数也颇多，但今天是公共假期，暂时还不能断言禁烟情况。”
他之前已在咖啡店墙上贴上了禁烟牌，提醒烟客勿在店内吸烟。
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烟客多有自觉到外头吸烟
另一名林姓咖啡店业者也发现，今日的烟客多有自觉，不在其店内吸烟，有些是吃完离开，到外头吸烟去。
他说，该店一早至中午的禁烟情况尚好，但禁烟令才开始执行，还不知道接下来其他烟客会否遵守。
他认同这项禁令，也不排除将来看到食客吸烟时会上前阻止，尤其在有小孩在旁时。
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他说，合格的禁烟牌缺货，目前很多同业，包括他都还在等待购买。
文章来源：星洲日报‧大北马‧2019.01.02
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