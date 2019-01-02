业者：不必再吸二手烟‧禁烟令好！ 大东茶室东主林平川（58岁）对新禁烟令大赞好！他更笑言，经营咖啡店数十年，身为业者，过去不抽烟也得吸二手烟，今起禁止人们在食肆抽烟，他们和不抽烟的顾客已不必再受苦了。

向来有抽烟的茶客在咖啡店想要抽烟，但看到禁烟告示牌后就作罢。（图：星洲日报）

（玻璃市‧加央1日讯）烟客想要在咖啡店解烟瘾，都会先三思了。

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大东茶室东主林平川（58岁）对新禁烟令大赞好！他更笑言，经营咖啡店数十年，身为业者，过去不抽烟也得吸二手烟，今起禁止人们在食肆抽烟，他们和不抽烟的顾客已不必再受苦了。

询及今天烟客的反应，他说，有些顾客还是会想要抽烟，但看到禁烟牌后就作罢，一小撮人则试探是否让他们“偷偷”抽烟，被拒绝后也不敢造次。

还是有人偷偷吸烟

“我坦白说，还是有人会偷偷吸（烟）的，只是不让我们发现。若我们看到就一定会提醒。卫生官有告诉我们，如果遇到不听劝的，可以直接向该局投报。”

他说，他此前会准备烟灰缸给烟客，但地上还是有不少烟蒂、烟灰，而今后要打扫店面时就更方便了，少了烟蒂，自然减轻工作。

《大北马》社区报记者今日也走访数间咖啡店时，还是发现一些烟民依然故我，不理禁烟令照抽烟，业者也视若无睹。