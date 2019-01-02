争晋东京奥运全靠排名‧黄综翰：全力栽培年轻组合 大马羽总教练总监黄综翰认为，在两组里约奥运亚军相继退出国羽后，国羽难免会受到影响，但是大马羽总依然会专注在全力栽培二线球员，有信心争晋明年东京奥运。

黄综翰说，若是出现国羽球员和职业球员都入选东京奥运资格的情况，那一切将以排名而定。

（吉隆坡2日讯）大马羽总教练总监黄综翰认为，在两组里约奥运亚军相继退出国羽后，国羽难免会受到影响，但是大马羽总依然会专注在全力栽培二线球员，有信心争晋明年东京奥运。

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在里奥混双银牌得主陈炳顺与吴柳莹退出国羽后，里奥男双银牌得主吴蔚昇与陈蔚强也决定在新的一年退出国羽。

综翰今早在大马羽球学院训练结束后受访时表示，在两支里奥亚军组合相继退出国羽，大马国羽短期内备战东京奥运难免会受到影响，但是大马羽总依然会专注栽培二线的年轻球员，如：谢定峰与苏伟译组合的身上。

谈到双蔚组合退出国羽，是否显示不信任国羽的训练系统时，综翰反而认为，双蔚组合退出国羽，可能是受到多种因素的影响。

称双蔚自由身或表现更好

“双蔚组合退出国羽，没有来自羽总的压力和批评。他们以自由身可能打得更好，更容易应付未来的挑战，而且也可以按照本身的计划进行，收入方面也可以自己做主决定。”

他表示，他能做的就是为双蔚组合送上最真诚的祝福。

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“大马羽总在得到国家体育研究院的协助下，有信心可以栽培出世界级水平的球员。”

他说，他不会去在意外人对大马国羽资深球员出走的看法，但是他将与教练开会商量，倾尽全力栽培有追求成功欲望的球员，改善弱点提升水平，做好充份备战明年东京奥运会。

他表示，他进入国羽的主要绩效指标（KPI）是明年东京奥运会全力实现争金梦，他有信心不会受到影响，相信教练团可以克服和解决。

“虽然在顺莹组合和双蔚组合退出国羽，但是目前国羽球员的排名可能较低，所以很难取代4人在领奖台计的空缺。”

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国羽自由人争奥公平竞争

他说，最重要的是年轻球员要有实力和能力，不能单靠排名而定。

他解释，谢苏组合仍有一些弱点需要改善，两人的默契也有待进一步提升。

询及若是大马国羽和职业球员都入选取得奥运资格时，会做出如何分配时，综翰回应，一切都依据世界排名而定，这是非常公平的。