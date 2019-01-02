烟民请注意！ 咖啡店内抽烟罚1万 “烟民，请注意，不要在咖啡店内吸烟，不然你会被卫生局官员逮个正著，罚款1万令吉。”

陈泗海日前把禁烟牌贴在墙壁上。（图：星洲日报）

（吉打‧双溪大年1日讯）“烟民，请注意，不要在咖啡店内吸烟，不然你会被卫生局官员逮个正著，罚款1万令吉。”

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陈泗海：不再放烟灰缸

佳乡岭旺角咖啡店业者陈泗海说，他不会再安置烟灰缸，相信烟民没有看到烟灰缸就不会想抽烟，或可协助烟民减少抽烟。

他认为，这一政策有好处也有坏处，好处是食客不会嗅到二手烟，可在空气比较清洁的环境中享用美食。

“没有顾客抽烟，我就不用忙扫烟蒂，地上看起来也非常整洁。”

他说，坏处是烟民顾客会发牢骚，因为他们因此失去在咖啡店边喝茶、边抽烟的乐趣。

他指出，他的店面昨日才置放3个“禁止抽烟”告示牌，以确保烟民都看到。

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杨靖挥：往较远空地抽烟

烟民杨靖挥（32岁，商人）说，他尽量不在饮食中心抽烟，如果要抽，就在比较远的空地上解决。

“我也可以减少抽烟，尽量改掉抽烟的习惯。”

烟民陈志宏（40岁，商人）说，他每次饭后一定一支烟，现在禁止抽烟后，他会浑身不自在，感到不舒服。

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“不可能要我们吃饭后，走去树下抽烟，这是很难做到的事情。”

他说，大约13岁就开始抽烟，如果要改掉抽烟习惯，相信要付出很多努力才能成功。