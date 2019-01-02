英超‧射脚王竞争激烈‧奥巴凯恩14球领跑

奥巴梅杨（图）与凯恩在射脚榜上同样以14球并列领跑。（图：法新社）

（英国‧伦敦2日讯）英超射脚榜竞争激烈，北伦敦前锋奥巴梅扬与凯恩本赛季21轮之后打入14球，并列排名射脚榜第1位，利物浦“法老”萨拉赫则落后1球而已。

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枪手大胜村民近10轮不败英超第21轮，阿申纳坐镇酋长球场4比1大胜福尔罕，取得新年开门红，最近10轮联赛主场8胜2和保持不败。

萨卡、拉卡萨迪和拉姆塞各建一功

之后，奥巴梅扬第83分钟的射门被挡了一下后变线入网，英超官网仍将进球算在其名下，奥巴在34场联赛中直接参与31球（24球+7次助攻）。

除了奥巴，拉卡萨迪本赛季各项赛事为阿申纳攻入9球（英超7球），而3球来自于对阵福尔罕的比赛。

伊梅利不排除枪手增兵

阿申纳（41分）多赛一场下落后第4的切尔西仅仅2分，主帅伊梅利表示：“这场大胜有助球员重拾信心，整场比赛我们不断向前争取更多入球机会，我们该为此感到高兴。”

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转会市场重开，阿申纳会否有所动作？伊梅利暗示不排除在1月增兵，他说：“要看市场上的目标是否帮到球队，新援必须可以在不同位置增强我们的实力，球会正在密切留意市场动态。”

波帅：热刺大胜重拾争冠信心

相比奥巴梅杨终场前才幸运破门，热刺球星凯恩第3分钟闪电进球，随后埃里克森与孙兴慜又破门，最终热刺作客3比0大胜卡迪夫重返胜轨。

热刺不到半小时就攻入3球，大局已定，主帅波切蒂诺高兴地指这场胜仗令球队重拾争霸信心：“我们要在10天内应付4场比赛，实在不易，我要恭喜球员总算过关了，也满意他们的付出。己队展现出成熟的一面，也希望能够一直保持下去，才能更上一层楼。”

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热刺是英超Big6之中最繁忙的一队，波帅满肚苦水地说：“赛程太疯狂了，就算在一些比赛松懈了也是无可厚非，也证明不敌狼队只是意外。最重要是保持稳定才能争冠，我们要相信自己正在撰写妙不可言的故事。”

热刺暂时比少赛一场的曼市多1分升上次席，波帅表示：“大家在上轮输球后都很失望，所以希望反弹，从比赛第1分钟开始便已进入状态，20多分钟已显示出无比的求胜心。”

狐狸瓦尔迪一脚定胜局

另一方面，前冠军“狐狸”莱斯特在客场1比0击败埃弗顿，瓦尔迪第58分钟突入禁区左脚低射远角破门后连续空翻激情庆祝，随后埃弗顿的托松和理查利森先后错失机会，最终莱斯特近4轮赢下3场，升上第7。