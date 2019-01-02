【独家】燃油机制和油价课题·林冠英本周五宣布 内阁今日讨论了最新燃油机制和油价课题，财政部长林冠英将在本周五宣布新的燃油机制和RON95以及柴油价格，预料将为人民稍来惊喜。

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）内阁今日讨论了最新燃油机制和油价课题，财政部长林冠英将在本周五宣布新的燃油机制和RON95以及柴油价格，预料将为人民稍来惊喜。

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内阁消息向星洲日报透露，内阁深入讨论了大马石油商公会（PDAM）呈给首相敦马哈迪的建议书，也考量了国际油价趋势和人民的利益，今天有了定案，但财长会在周五宣布。

“在讨论过程中，有好消息和坏消息……但是，这是对人民有利的事情。应该是给人民带来惊喜。”

另一方面，国内贸易及消费事务部副部长张健仁透露，政府将于明年4月1日起落实新的油价机制，无论是RON95、RON97以及柴油价格全部一律将跟随国际油价浮动。

与此同时，配合新油价机制，政府将在明年4月落实RON95汽油补贴机制，供拥有一辆引擎排量低于1500cc的轿车，或125cc摩哆车以下，以及月入约3000令吉低收入群体（B40）和部份中等收入（M40）车主。政府将提供首100公升RON95汽油津贴，每公升至少30仙的补贴。

“政府主要是补贴汽油起价的差额，如果RON95从每公升2令吉20仙起至2令吉30仙，政府是补贴调涨的10仙，每人每月30令吉已足以应付。”

他解释，在明年4月1日之前，尽管国际油价上扬，政府将确保RON95和柴油的顶价保持在每公升2.20令吉和2.18令吉的顶价；不过，在4月1日之后，RON95和柴油价格将会跟随国际油价浮动。

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他表示，政府正在研究目标群定义，以及发放补贴的管道，包括考虑推出汽油卡或直接把津贴汇入受惠者的银行户头。

“目标群是B40群体，但仍有一部份M40群体将能享有这项福利。至于其它从事交通业者如Grab、德士等，政府还在探讨其它补贴方案。”

中等收入家庭（M40）的定义为在40%大马人口当中属于每月家庭收入3860令吉至8319令吉的群体。

张健仁在接受星洲日报访问时指出，由于国际油价下降，政府目前会先下调油价。

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他解释，推出汽油卡是其中一项建议，根据调查，有90%的大马人拥有银行户头，因此政府也考虑可能直接汇款进入受惠者的户头。

“到时候国家银行、爱心援助计划（E-Kasih）和汽车拥有者的资料统一在一个系统，方便发放补贴。”