角头居民合作社首推‧“补路宝”修补坑洞更便捷 刚获政府批准的角头居民合作社，推出了第一项产品——“补路宝”，让各界可以便捷便装的冷沥青石修补坑洞，而不需等政府派人来补路。

角头居民合作社推出“补路宝”第一项产品的冷沥青石。马永健县议员自费购买来修补路洞（图：星洲日报）

（霹雳‧吉辇1日讯）刚获政府批准的角头居民合作社，推出了第一项产品——“补路宝”，让各界可以便捷便装的冷沥青石修补坑洞，而不需等政府派人来补路。

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即买即补解决道安问题

有了“补路宝”，民间团体或乡委会、国州议员服务中心、县市议会都可即买即补，先解决道路安全问题。

该社也获古楼州议员阿都尤努斯、角头县议员马永健、知知西廊州议员哈斯鲁支持认购“补路宝”，先行在古楼、角头、峇眼甸，修补了许多坑坑洞洞，让居民安全出入。

该产品品质获认同，居民皆赞好，快速方便，每包25公斤，倒进坑洞铺平，辗压即可。

曾文雄：坑洞足以夺命

角头居民合作社主席曾文雄受访表示，不要小看一个坑洞，它可能随时夺走一条宝贵的人命。

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他说，该合作社以集资方式招纳居民入股，除了“补路宝”，也会朝多元发展业务，包括承包工程、渔业、养殖业、旅游业及市场行销等。

合作社经于上周完成第一轮的招收新社员及入股登记活动，未来会有第二轮招资登记活动。

首轮招股获热烈响应

曾文雄表示，第一轮的招股活动获许多年轻居民热烈响应，虽然一些民众不很熟悉合作社的概念，但大家还是有信心，通过集体做生意，共享营利。

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他说，角头是一个渔村，也是稻米种植区，有许多资源可以开发业务，包括捕鱼业、养殖业、旅游业等。

政府也极力鼓励各区成立合作社带动商机，该社筹委用了约3个月申请，并顺利召开了第一次大会，由哈斯鲁行政议员莅临主持开幕礼。

曾文雄表示，该社招收社员对象是角头和吉辇县内的居民。据合作社事务官员说，国内合作社很多，但以华裔为主的少之又少。政府也乐见更多华裔乡民能成立合作社。该社也会向政府争取一些资源协助，以发展业务。

林锦洲：业务做大增工作机会

该社秘书林锦洲说，合作社可以发展多元业务，主要是做生意。将来合作社业务做大，可提供更多工作机会，让欲回乡发展的游子有机会就业及发挥所长。