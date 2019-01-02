蓝月力保卫冕‧红军进击首冠‧天王山之战一触即发！ 卫冕冠军曼市将主场对战领头羊利物浦，最终会是蓝月亮重燃卫冕希望，仰或是红军就此向着英超首冠就此扬长而去？

及时寻回射门靴的阿奎罗（右），将是欲力保争冠希望的曼市与势如破竹的领头羊对战的关键要素。

（英国‧曼彻斯特2日讯）英超第21轮新年特快车周三迎来将决定争冠形势的“天王山之战”，卫冕冠军曼市将主场对战领头羊利物浦，最终会是蓝月亮重燃卫冕希望，仰或是红军就此向着英超首冠就此扬长而去？

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从季初开始，曼市便延续著上赛季的强势状态和雄厚的实力统领英超群雄，而终于寻获阵容最后一块拼图—门将的利物浦则在后头紧追不舍。赛程进程至12月时，英超仅剩蓝月亮和红军仍保住不败金身，而转捩点也在此时发生。

12月成争冠形势转捩点

回溯12月赛程，7场比赛中曼市遭遇的对手中难缠的只有切尔西和埃弗顿，但最终却败于前者，也输给水晶宫和莱斯特，单月内吞下3败，一度被托登罕热刺迎头赶上落至第3名。反观利物浦在面对豪门曼联、阿申纳、“豪门杀手”狼队等，却仍战无不胜，狂进23球仅失3球，积分也从落后2分，变成现在领先7分。

虽然中卫位置近期因伤病仅剩2人在线，但范迪克与阿里森的存在仍令红军防线坚不可摧，赛季至今20轮仅失8球。而前线则是由12月7球4助攻的萨拉赫领衔，上一轮对阿申纳费尔米诺“戴帽”，马内也攻进1球，三叉戟处于“引擎全开”的状态，将令已连续10场各项比赛皆有失球的曼市胆寒。

火力全开的利物浦三叉戟马内（左起）、萨拉赫和费尔米诺是利物浦的取胜之钥，同时也是不甚牢靠的曼市防线的噩梦。

曼市也要粉碎红军不败身

不过，贵为上赛季英超冠军，并拥有冠绝英超的豪华阵容的曼市也不会坐以待毙。当中上周末联赛铁腰费尔南蒂尼奥伤愈复出令防线安定不少，大将大卫席尔瓦和阿奎罗砍获进球，及时在大战前恢复状态。红军近期豪门对决皆有失球，而且上赛季在埃蒂哈德球场0比5溃败对利物浦球员来说应仍历历在目。曼市上赛季不败夺冠梦毁于利物浦之手，此番必想“投桃报李”。

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不过，曼市此役将缺少大将德布劳内，令阵内顿失一大进攻利器，而左后卫已成蓝月亮最大缺点，门迪伤缺回归遥遥无期、德尔菲禁赛，而小将津琴科上轮失误导致失球，应难堪重用。

瓜帅告捷就迎曼市100胜

瓜迪奥拉与“渣叔”克洛普的对决也是此役焦点。之前两大名帅15次交锋，瓜迪奥拉7次输给克洛普，在瓜帅的执教生涯中，渣叔是赢他最多的教练。如果能在这场焦点战上击败利物浦，瓜迪奥拉将迎来执教曼市的第100胜。

赛前声音

瓜迪奥拉：夺冠想法从没改变（曼市主帅）

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虽然了解到利物浦的强大，但瓜迪奥拉并没有灰心，他说：“我依然想要赢得英超冠军，我的想法并没有变，我们现在的必须要做的是变得更强。”

“利物浦可能是欧洲或世界上最好的球队，你必须要接受这一点，而我们能做的就是以我们的方式去进行比赛，然后我们看看会发生甚么。”

克洛普：没哪队敢说稳胜曼市（利物浦主帅）

虽然目前红军积分领先，而且状态上佳近9轮全胜，但主帅克洛普认为客场对战曼市的比赛会非常艰难，世界上任何一支球队都不会在客场对战曼市时奢望击败蓝月亮。

克洛普说：“我从来不去想两支球队之间的分差，现在我们所能做的是继续前进。我们都知道下场比赛的对手是曼市，这个世界上没有任何球队会在作客伊蒂哈德球场的时候想着会赢得比赛，即使是我们也是如此。因此到伊蒂哈德球场踢球，我们会尽可能的得到一个想要的结果，这就是我们需要努力尝试的。”